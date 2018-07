Berlin Food Week 2018

Fünfte Berlin Food Week vom 17. bis 23. September 2018

Deutschlands vielfältigstes Food-Festival: Manufakturen, Marken, Sterneköche, Gastronomen und Start-Ups aus Deutschland und der ganzen Welt sind dabei

Partnerland USA präsentiert Produkte und Persönlichkeiten

Spaß und Genuss stehen dieses Jahr im Fokus



Der Termin für die leckerste Woche des Jahres steht fest: die Berlin Food Week wird in diesem Jahr vom 17. bis 23. September stattfinden. Foodies, Feinschmecker und Gourmets können viele Veranstaltungen an zahlreichen Orten der Hauptstadt erleben. Partnerland ist in diesem Jahr die USA. Neben kulinarischen Produkten wird das Land der unbegrenzten Möglichkeiten seine innovative und vielfältige Küche präsentieren, die so bekannte Spezialitäten wie Tacos und Poké Bowls nach Deutschland gebracht hat.

Ein erster Vorgeschmack auf das Festival-Programm:

– Beim Stadtmenü bieten mehr als 50 Restaurants in der ganzen Stadt unter einem gemeinsamen Motto Menüs an. Das Motto ist in diesem Jahr vom Partnerland USA inspiriert.

– Hobbyköche erweitern im Miele Experience Center Berlin bei Workshops mit Profis ihr kulinarisches Können. Während der ganzen Woche entsteht dort die größte Kochschule der Stadt.

– Im Bikini Berlin in der City West zeigen Start-Ups und Marken bei einem zweitägigen Markt die neuesten Trends der Food-Szene.

Die Berlin Food Week ist das vielfältigste Food-Festival Deutschlands: Seit 2014 präsentieren sich hier in der ganzen Stadt Köche, Gastronomen, Food-Entrepreneure, Manufakturen und Marken. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Sie alle vereint die Berlin-typische Leidenschaft dafür, Neues auszuprobieren, Stile zu mixen und mutige Experimente zu machen. Und der Spaß daran, die Food-Metropole mit all ihren kulinarischen Facetten zu feiern, zu schmecken und zu erleben.



Die Macher der Berlin Food Week und Gesellschafter der Berlin Food Week GmbH sind Alexander van Hessen, Sandro von Czapiewski und die PR-Agentur Schröder+Schömbs PR. Sie alle verbindet die Leidenschaft für gutes Essen. Ziel der Berlin Food Week, die im Jahr 2014 zum ersten Mal stattfand, ist es, Berlin als internationale Foodmetropole zu präsentieren sowie in der deutschen Öffentlichkeit das Bewusstsein für gesunde Ernährung und die Qualität von Nahrungsmitteln zu verstärken.