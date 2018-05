Das Highlight für alle Freunde der guten Küche ist der Hamburger Schlemmer-Sommer. Zweieinhalb Monate – vom 16. Juni bis 2. September 2018 – laden 114 Restaurants in Hamburg und der Metropolregion zum traditionellen Hamburger Schlemmer-Sommer ein. Die teilnehmenden Restaurants servieren mehrgängige Menüs zu einem einheitlichen Preis von nur 64,00 Euro für zwei Personen.

Die Kochteams verwöhnen ihre Gäste wieder mit einem abwechslungsreichen Angebot, das es in dieser Form nur in der Hansestadt gibt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei – für Liebhaber eines perfekten Steaks genauso wie für alle, die feine Fischgerichte lieben. Selbstverständlich finden Sie auch eine Auswahl an vegetarischen und veganen Menüs. Viele Angebote sind perfekt abgerundet mit dazu passenden Weinen.

An der Aktion nehmen die beliebten Restaurants in der Innenstadt bis zu den hervorragenden Köchen französischer, italienischer, spanischer und fernöstlicher Kochkunst sowie Trendrestaurants in Ottensen, in der HafenCity, Eppendorf und den angrenzenden Stadtteilen teil. Sie alle machen den Hamburger Schlemmer-Sommer zu einem herausragenden kulinarischen Ereignis.

Aus der Metropolregion haben sich viele Restaurants dem Schlemmer-Sommer angeschlossen und laden zu einem kulinarischen Ausflug ein.

Die Idee des Hamburger Schlemmer-Sommers entstand 1999 anlässlich des 100. Jubiläums des Fremdenverkehrsverbandes Hamburg (heute: Tourismusverband Hamburg e.V.). Als Geburtstagsgeschenk offerierten damals rund 20 führende Gastronomen ein spezielles Menü für zwei Personen zum Preis von 100,00 DM – mit großem Erfolg. Diese Gelegenheit, herausragende und kreative Kochkunst zu einem fairen Preis zu genießen, nutzt seither eine immer größer werdende Fangemeinde.

Eine Übersicht über die teilnehmenden Restaurants und die Menüs werden in einem handlichen Flyer veröffentlicht, der nur bei den teilnehmenden Restaurants, in den Hamburg-Tourist-Informationen am Hauptbahnhof, im Hafen und am Flughafen erhältlich ist. Außerdem liegen die Broschüren bei Rindchen’s Weinkontor, dem Wein-Partner bei den Aktionen von hamburg-kulinarisch.de, aus. Alle Restaurants und ihre Menüangebote werden auch online unter www.hamburg-kulinarisch.de vorgestellt. In vielen Restaurants ist die Tischreservierung auch online möglich.

Hamburgs erfolgreichste Gastronomieaktion steht von Beginn an unter der Schirmherrschaft des Tourismusverbandes Hamburg e.V. Dank dieser Kooperation ist der Schlemmer-Sommer in ganz Deutschland und bis nach Österreich und Skandinavien ein Geheimtipp für Gourmets.