„Adults Only“ Clubs bei Robinson

Im Zuge seiner langfristigen Wachstums- und Innovationsstrategie verkündet ROBINSON, hundertprozentige TUI Tochter, eine Neustrukturierung und Schärfung seiner Clubformate. Diese orientieren sich künftig noch stärker an den Zielgruppen Familien, Paare und Alleinreisende. Denn viele Urlaubswünsche resultieren aus der persönlichen Lebenssituation: Familien mit Kindern haben andere Bedürfnisse als beispielsweise Pärchen oder Singles. ROBINSON bietet seinen Gästen bei der Auswahl ihres Clubs mit den neuen Konzepten „For Family“, „For All“ und „For Adults Only“ ab der Sommersaison 2019 eine klare Entscheidungshilfe. Die drei Formate unterscheiden sich dabei deutlich im Angebot der Kinderbetreuung und Ausrichtung des Unterhaltungsprogramms. Die Weiterentwicklung der ROBINSON Clubformate findet im Rahmen der allgemeinen Hotel-Wachstumsstrategie der TUI Group statt. TUI differenziert sich mit seinen eigenen Hotelmarken noch stärker im Wettbewerb und bietet seinen Gästen so ein durchgängiges Markenerlebnis. Der Konzernbereich Hotels & Resorts steuert schon heute etwa ein Drittel zum bereinigten Ergebnis bei.

For Family: Kinder im Fokus, Erwachsene willkommen

Im Mittelpunkt des neuen Formats „For Family“ stehen vor allem Kinder mit ihren Eltern. Zentraler Dreh- und Angelpunkt für die kleinen Gäste ist der ROBY CLUB®, der an sieben Tagen in der Woche geöffnet hat und kreative, sportliche sowie spielerische Aktivitäten anbietet. Eine Kinderbetreuung ist zu ausgewählten Saison- und Tageszeiten bereits ab null Jahren möglich. Familienfreundliche Tagesprogramme sowie Abendshows – in der Regel fünf bis sechs pro Woche – bestimmen das Entertainment. Eltern können entspannt oder aktiv ihren eigenen individuellen Interessen nachgehen, während sie ihre Kinder in besten Händen wissen. Trotzdem bleibt für Familien viel Raum, um gemeinsam Zeit zu verbringen und verbindende Abenteuer zu erleben. Auch Erwachsene ohne Kinder sind willkommen.

For All: Erwachsene im Fokus, Kinder willkommen

Ein Format für alle: Die Interessen von Erwachsenen stehen im Vordergrund, dennoch finden auch Kinder und besonders Jugendliche spannende und altersgerechte Urlaubaktivitäten. Der ROBY CLUB® hat an sechs Tagen in der Woche geöffnet, mit stundenweisen Betreuungs- und Programmzeiten. Eine liebevolle Kinderbetreuung wird ab drei Jahren angeboten. Buchbar sind die Clubs aber auch für Familien mit Babys und Kleinkindern ab null Jahren. Sport und Spaß prägen die abwechslungsreichen Entertainment- und WellFit®-Programme. Neben drei bis vier Shows pro Woche dürfen sich die Gäste einmal pro Woche auf besondere Live-Acts freuen. Dieser abwechslungsreiche Mix aus Show, Live-Acts und Party bietet für alle etwas.

For Adults Only: Sport und Entspannung nur für Erwachsene

In den neuen Adults Only Clubs können sich erwachsene Gäste ab 18 Jahren auf ihre persönlichen Sporterlebnisse fokussieren, sich ohne Tagesentertainment in Ruhe entspannen, außergewöhnliche kulinarische Trends genießen und abends spannendes Live-Entertainment erleben. Am Strand ist der Sundowner ein tägliches Highlight und in den Bergen trifft man sich nach einem ereignisreichen Tag beim ausgelassenen Après-Ski. Zwei der insgesamt fünf ROBINSON Clubs mit Adults Only Konzept eignen sich besonders für Action- und Party-Liebhaber: In den ROBINSON Clubs Jandia Playa (Fuerteventura) und Çamyuva (Türkei) finden viele Events statt und das Entertainment-Programm am Abend hat einen besonders großen Stellenwert.

Übersicht neue Clubformate

FOR FAMILY

· ROBINSON Club Apulia / Apulien, Italien

· ROBINSON Club Djerba Bahiya / Djerba, Tunesien

· ROBINSON Club Esquinzo Playa / Fuerteventura, Spanien

· ROBINSON Club Pamfilya / Side, Türkei

FOR ALL

· ROBINSON Club Agadir / Agadir, Marokko

· ROBINSON Club Amadé / Salzburger Land, Österreich

· ROBINSON Club Alpenrose Zürs / Vorarlberg, Schweiz

· ROBINSON Club Cala Serena / Mallorca, Spanien

· ROBINSON Club Daidalos / Kos, Griechenland

· ROBINSON Club Fleesensee / Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

· ROBINSON Club Khao Lak / Khao Lak, Thailand

· ROBINSON Club Kyllini Beach / Westpeloponnes, Griechenland

· ROBINSON Club Landskron / Gerlitzen Alpe, Österreich

· ROBINSON Club Noonu / Noonu-Atoll, Malediven

· ROBINSON Club Nobilis / Belek, Türkei

· ROBINSON Club Quinta da Ria / Algarve, Portugal

· ROBINSON Club Sarigerme Park / Sarigerme, Türkei

· ROBINSON Club Soma Bay / Rotes Meer, Ägypten,

· ROBINSON Club Schlanitzen Alm / Kärnten, Österreich

FOR ADULTS ONLY

· ROBINSON Club Arosa / Graubünden, Schweiz

· ROBINSON Club Çamyuva / Kemer, Türkei

· ROBINSON Club Jandia Playa / Fuerteventura, Spanien

· ROBINSON Club Maldives / Gaafu-Alif-Atoll, Malediven

· ROBINSON Club Cabo Verde / Sal, Kapverden (Eröffnung Herbst 2019)

