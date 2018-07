Die vierzehn besten Hotels in Deutschland

Zu den besten Hotels in Deutschland gehören neben dem Regent Berlin – das die Award-Liste der besten Hotels in Deutschland anführt – auch noch das Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt, das frederics Berlin City Hackescher Markt, das Stue in Berlin und das Jumeirah Frankfurt.

Ingesamt wurden die folgenden Hotels ausgezeichnet:

Regent Berlin (Berlin) Steigenberger Airport Hotel (Frankfurt) frederics Berlin City Hackescher Markt (Berlin) Das Stue (Berlin) Jumeirah Frankfurt (Frankfurt) Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt (Berlin) Steigenberger Grandhotel Handelshof Leipzig (Leipzig) Althoff Hotel am Schlossgarten (Stuttgart) Hotel Laimer Hof Nymphenburg Palace Munich (München) Althoff Grandhotel Schloss Bensberg (Bergisch Gladbach) Hotel Adlon Kempinski (Berlin) Steigenberger Parkhotel Düsseldorf (Düsseldorf) Grandhotel Hessischer Hof (Frankfurt) Vi Vadi Hotel downtown munich (München)

Die Gewinner des 2017 Best of VIP Access wurden aus einer Sammlung von mehr als 4.200 VIP Access Hotels weltweit ausgewählt, die für erstklassigen Service und ausgezeichnete Gästebewertungen bekannt sind. Um als VIP-Access-Hotel eingestuft zu werden, muss das Hotel zu den höchsten Kundenzufriedenheits-Rankings gehören. „Die Hotels, die diese Auszeichnung erhalten, sind wirklich die Crème de la Crème und wir sind stolz darauf sie auszuzeichnen“, sagte Melissa Maher, Senior Vice President Global Partner Group.