Casual Dining in Bangkok 

Fine Dining macht viel Freude in Bangkok. Casual Dining macht noch mehr Spaß, weil es teilweise wirklich günstig ist und so richtig gut schmeckt.

Die Strassenstände beurteilen wir nicht. Die Qualität und die Hygiene sind sehr unterschiedlich. Hier sollte jeder sich aussuchen, was er mag.

Ein guter Ort, um gute und preiswerte Eateries zu finden, sind die teilweise riesigen Shopping Centre. Unsere Lieblings-Mall ist die Central World mit dem angeschlossenen japanischen Kaufhaus Isetan. Aber fast jede neuere Mall bietet etwas Tolles.

Dim Sum Konzepte

Die Thais fahren auf Dim Sum ab. Wir mögen die leckeren Maultaschen auch sehr gerne. Wir haben eine eigene Dim Sum Bangkok Seite.

Salon de L’Atelier de Joel Robuchon

Das Casual Konzept von Robuchon machte Spaß!

The Grill Tokyo, Siam Paragon

Das Siam Paragon ist ein riesiges Shopping Centre am Siam Platz, den man gut mit beiden S-Bahn Linien erreicht. Zuerst hatten wir den Grill im Verdacht, einer dieser unzähligen thailändischen Pseudo-Japaner zu sein. Ist er nicht. Wir aßen recht authentisch und auch reichlich teuer. Wir hatten Sashimi vom Kinn des Thunfisch, verschiedene Wagyus und eine Soba mit Tempura, sowie Hokkaido Bratkartoffeln.

Die Restaurant Chefin und der Küchenchef sind Japaner. Unser Bericht auf Facebook

Tamaruya Honten

Nach der guten Erfahrung im Tokyo Grill wollten wir diese in dem Yakiniku Tamaruya wiederholen. Das Tamaruya ist im 6. Stock des Isetan Kaufhaus, das mit der Central World zusammenhängt. Es war alles okay, aber nicht so gut wie im Grill Tokyo, jedoch auch deutlich billiger. Unser Bericht

Hachi Hachi Shokuda Nippon

Das 88 ist eine Art japanischer Foodcourt. Hier bekommt man alle möglichen japanischen Speisen. Wir fanden die Preise für die Qualität recht gut. Wir aßen oft speziell verschiedene Sorten Thunfisch Sushi. Teilweise stammen die Fische aus Tsukiji. Unser Bericht auf Facebook

