British Airways investiert in Catering

British Airways investiert mehrere Millionen Britische Pfund in ein verbessertes Catering für Gäste in der World Traveller Kabine, der Economy – Klasse der Fluglinie auf Langstreckenflügen. Seit dem 17. Januar diesen Jahres dürfen sich Reisende auf ein erweitertes Menü, umfangreichere Mahlzeiten und eine größere Auswahl an Snacks freuen. Zudem bietet die Airline alle sechs Monate neue Menüs an, um Vielfliegern mehr Abwechslung zu bieten.

„Wir wissen, dass gutes Essen und eine reiche Auswahl an Getränken auf Langstreckenflügen für unsere Passagiere einen echten Unterschied machen und die Kundenzufriedenheit erhöht . Wir wollen, dass Reisende auf British Airways Flügen eine tolle Erfahrung machen. Mit unserem mehrere Millionen schweren Investitionsprogramm wird unser Catering quantitativ und qualitativ hochwertiger“, erklärt Carolina Martionoli, Director Brand and Customer Experience bei British Airways.

Bisher haben Passagiere, die in der Kabine gereist sind, je nach Uhrzeit und Dauer des Fluges einen kostenfre ien Snack, ein Drei – Gänge – Menü oder ein leichtes Essen sowie kalte oder warme Getränke erhalten. Zu den neuen Optionen zählen

-Bretzel mit einem Begrüßungsgetränk

-Vier – Gänge – Menü inklusive Vorspeise, Entrée, Dessert, Käse und Gebäck sowie Brötchen und einer Flasche Wasser

-Zweiter Mahlzeit oder umfangreichen Snack, in Abhängigkeit von der Fluglänge

-Regionale Mahlzeiten, in Abhängigkeit von der Destination

-Magnum Eiscreme

-Snack Box mit Schokolade und Chips

-Warmes Frühstück auf längeren Nachtflügen

-Graze Film – Snack Box auf längeren Flügen

-Kostenlose Drinks von der Bar

Die Gäste der Airline werden an Bord mit einer Bretzel und einem Getränk willkommen geheißen. Sobald die Maschine abgehoben ist , wird ein Vier – Gänge – Menü serviert. Dieses besteht beispielsweise aus einem Couscous – Salat als Vorspeise , gefolgt von einem Hähnchenauflauf mit Kartoffelbrei und Lauch sowie saisonalen Gemüse. Vegetarier können zum Beispiel Farfalle mit einem vegetarischen Gericht kombinieren . Als Dessert genießen British Airways Passagiere eine Karamell – Schokolade – Mousse, gefolgt von Keksen und Käse. Ein Brötchen und eine Flasche Highland Spring Wasser begleiten das Essen.

British Airways neues World Traveller Catering – Japanisches Menu mit Softdrink

Je nach Destination bietet British Airways ebenso regionale Köstlichkeiten an. Auf Flügen von oder nach China, Hongkong, Japan oder Korea wird beispielsweise Huhn in würziger Chengdu Sauce aufgetischt. Auch regionale Frühstücksgerichte wie Hähnchen – Reisbrei oder indische Speisen wie Idli Shanna sind im neuen Progra mm enthalten.

Passagiere mit besonderen Ernährungsbedürfnissen können weiterhin auf ba.com/managemybooking bis zu 24 Stunden vor Abflug ihre Wünsche mitteilen und buchen . Reisende auf der Suche nach einem besonderen Leckerbissen können Mahlzeiten auf Flügen von Heathrow bis zu 24 Stunden vor ihrem Abflug vorbestellen. Zu den Optionen gehören unter anderem ein Gourmet – Abendessen für £ 18,00 oder ein Great British Breakfast für £ 15,00.

Die Verbesserung des Caterings ist Teil eines 4,5 Milliarden Pfund schweren Investitionsprogramms der Airline, das sich über die kommenden fünf Jahre erstreckt. Mit dem Geld modernisiert die Fluglinie unter anderem 128 Langstrecken – Flugzeuge, den WLAN – Zugang an Bord und fügt 72 neue Flugzeuge der Flotte hinzu.

British Airways ist eine globale Full – Service – Fluggesellschaft und über ein ausgedehntes globales Streckennetz von und zu zentral gelegenen Flughäfen fliegt. British Airways fliegt 199 Destinationen an, 10 Destinationen in Großbritannien, 110 in Europa und 79 in der übrigen Welt. Passagiere profitieren von neuen Destinationen und nahtlosen Verbindungen durch die Airline – Allianz mit American Airlines. Gemeinsam bieten sie Verbindungen zu mehr als 211 US – Destinationen an.

Anfang November 2017 hat British Airways Details zu seiner neuen 5,1 Milliarden Euro schweren Investition zur Verbesserung des Flugerlebnisses für alle Passagiere bekannt gegeben. Über die nächsten fünf Jahre beinhaltet das Programm:

– 72 neue Flugzeuge, darunter Maschinen vom Typ Airbus A350, Boeing 787 – 10 und die Neo – Variante des Airbus A320 und A321;

– neue Innenausstattung für 128 Flugzeuge der bestehenden Flotte;

– Sitzplätze mit Stromanschlüssen für Passagiere in allen Reiseklassen;

– verbessertes Catering – Angebot in World Traveller, der Economy – Klasse von British Airways auf Langstrecken;

– Einführung von schnellem WLAN in allen Reiseklassen auf dem Kurz – und Langstreckennetz.

Weitere Informationen sind unter http://ba.com abrufbar.