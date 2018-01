Food Festival auf Long Island, New York 

Wer guten Wein und exquisites Essen liebt, sollte sich am 20. Januar 2017 in Uniondale auf Long Island einfinden. Beim Fine Wine & Food Festival präsentieren die renommiertesten Weingüter und Küchen im Nassau Veterans Memorial Coliseum & Exhibition Center ihre delikaten Getränke und Speisen. Zu probieren gibt es über 150 verschiedene Weinsorten aus New Yorks und New Jerseys Anbaugebieten, darunter natürlich auch Weine aus der berühmten Weinregion North Fork auf Long Island. Darüber hinaus bieten auch lokale Brauereien und Destillerien ihre schmackhaften Biere und hochprozentigen Drinks an. Die Besucher können sich außerdem auf kulinarische Highlights aus New Yorks und Long Islands hochkarätigsten Restaurants und Food Trucks freuen. Das Fine Wine & Food Festival öffnet von 13 bis 20 Uhr seine Tore. Tickets sind ab 39 US-Dollar erhältlich.

Long Island New York Wine & Food Festival