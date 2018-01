Angeltouren auf Mallorca

Wer Riesenzackenbarsche, Zahnbrassen und Drachenköpfe nicht nur in veredelter Form im Restaurant genießen, sondern selbst zum Petrijünger werden möchte, kann auf das neu ins Leben gerufene Freizeitangebot „Angeltourismus“ auf den Balearen setzen. Erfahrene, traditionelle Fischer fungieren auf den drei- bis zwölfstündigen Ausflügen in professionellen Booten als hervorragende Reiseleiter. Die Ausflüge führen zu magischen Orten wie Cabrera und Formentor sowie zu den geheimnisvollsten Buchten und Höhlen der mallorquinischen Küste. Während der Fahrt lassen sich Delphine sichten, man kann in den idyllischen Gewässern entspannt schwimmen und frisch gefangenen Fisch an Bord kosten.

Das neue Tourismusprodukt, das von der EU als Beispiel für nachhaltigen Tourismus gefördert wird, erleichtert professionellen Fischern eine Diversifizierung ihres Handwerks.

Die Angeltouren werden in rein individualisierter Form für kleine Gruppen angeboten. Komplette, professionelle Fischerboote mit einer Länge zwischen 7 und 25 Metern können für einen Familienausflug oder eine Fahrt mit Freunden gebucht werden. Die Personenhöchstzahl variiert je nach Ausflug; der Preis für die Gruppe ist jedoch fest, da nicht weitere, fremde Personen dazugebucht werden.

Die Berufsfischer geben ihre Erfahrungen direkt und persönlich weiter. Auf den Ausflügen entlang der Küste oder seewärts entdecken die Bootsgäste so die besten Buchten und spektakulärsten Landschaften Mallorcas, während sie in die Geheimnisse der Fischerei von Tintenfischen, Langusten oder Garnelen eingeweiht werden.

Den Angelliebhabern steht somit eine einzigartige Möglichkeit offen, von langjährigen Fisch- und Angelexperten anhand von authentischen Vorführungen in neue Techniken und Kniffe eingewiesen zu werden und sie dann selbst zu praktizieren. Die Profis, deren Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben wurden, tauschen mit den Angel-Amateuren auf Spanisch, Englisch oder Französisch ihre Erfahrungen und Geheimnisse rund um das Thema „Fischen und Angeln“ aus. Echte Fachleute leiten die ungeübten Mitfahrer an, wie man fachgerecht eine Angel auswirft. Die dazugehörigen Angelruten werden je nach Wunsch mit oder ohne Spule vor Fahrtbeginn gratis ausgegeben.

Die Bootsausfahrten und Angeltouren sind für Gruppen von drei bis fünf Personen gedacht. Je nach Fahrtdauer belaufen sich die Preise zwischen 80 und 250 €.

Da die Ausflüge im Rahmen der professionellen Aktivität der Angler stattfinden, ist die Abfahrtszeit streng zu beachten, während es sich bei der Ankunftszeit um eine ungefähre Uhrzeit handelt.

https://www.angeltourenmallorca.de/