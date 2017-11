Kandidaten für den Bocuse d’Or Germany 2018

Die Kandidaten für die nationale Entscheidung des Bocuse d´Or Germany 2018 stehen fest. Wir freuen uns auf die Teilnahme von Johannes Steiger aus Scharffs Schlossweinstube in Heidelberg, Franz-Josef Unterlechner aus dem Hotel Königshof in München und Matthias Walter von der Burg Staufeneck bei Stuttgart. Als weiterer Kandidat tritt zum zweiten Mal in Folge Marvin Böhm aus dem aqua im The Ritz Carlton Wolfsburg an, um in Lyon eine der begehrtesten Auszeichnungen zu erhalten.

Die nationale Entscheidung des Bocuse d´Or findet nicht wie die vergangenen sechs Jahre im Rahmen der Intergastra 2018 in Stuttgart statt.

Ein neuer Termin und der Veranstaltungsort werden zu gegebenem Zeitpunkt bekannt gegeben.