Der neue Guide Gault&Millau 2018

Vor wenigen Minuten wurde die 39. Ausgabe des Guide Gault&Millau Österreich in den Prunkräumen des Palais Coburg präsentiert. Zahlreiche Pressevertreter sowie VIPs aus Gastronomie, Kultur und Wirtschaft warteten mit Spannung auf die Ergebnisse der neuen Edition. Serviert wurde ein Flying Buffet in 10 Gängen von Silvio Nickol (gesponsert von Transgourmet), zu verkosten gab es die prämierten Weine und Biere der Preisträger, sowie Champagner von Piper Heidsieck.

Gault&Millau-Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe

„Die Bedingungen für unsere Köche sind nicht unbedingt besser geworden, trotzdem können wir eine deutliche Steigerung der Qualität feststellen,“ fassen die Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe ein weiteres Jahr im Dienste von Gault&Millau zusammen. „Man isst in Österreich so vielseitig wie noch nie und diese Vielfalt ist höchst willkommen, was sich heuer in beeindruckenden Bewertungen, vor allem im Drei-Hauben-Bereich, zeigt.“

Was ist neu?

* Erstmals testeten wir mehr als 70 Tiroler Almhütten im Sommer- wie auch Winterbetrieb für anspruchsvolle Wanderer und Skifahrer und erfanden dafür die Hüttenhaube. Hier kommt man dem Gipfel schon sehr nah.

* Die Sensation dieser Ausgabe:

9 neue 3-Hauber in Österreich

Noch nie in den 39 Jahren Gault&Millau gab es so viele Aufwertungen auf drei Hauben. Neun Restaurants in Österreich schafften diesen großen Sprung: Gut Purbach (B), Die Forelle (K), Mayer’s Restaurant (S), Weyringer am Wallersee (S), Genießerhotel Sonnhof (S), Schlosshotel Romantica (T), Der Engel (T), Tennerhof (T) und Le Ciel (W). Beeindruckend, wir gratulieren.

* Bereits zum 30. Mal erscheint heuer der Gault&Millau Weinguide. Mit dieser Ausgabe feiern wir also einen runden Geburtstag.

* Als Bonus finden Sie im Weinguide 2018 eine ausgewählte Anzahl an kroatischen Weingütern samt den Bewertungen ihrer Weine, die als Weinleitfaden für den nächsten Urlaub in den Süden oder auch für den Weineinkauf in Österreich dienen soll.

* Testeten wir im letzten Jahr 50 Brauereien, erhöhten wir die Zahl heuer auf 70. Das Bierkapitel wurde also deutlich ausgeweitet, was durchaus seine Notwendigkeit hat. Bier ist ein großes Thema in der Genuss-Welt geworden, die Brau-Szene hat sich in den letzten Jahren entwickelt wie kaum eine andere Branche der gesamten Getränkewelt.

Die wichtigsten Themen und Trends der heurigen Ausgabe:

* Alle Ergebnisse sind ab sofort auf www.gaultmillau.at nachzulesen. Ebenso wurde die App (für iPhone und Android) aktualisiert und in ihren Serviceleistungen verbessert. Sie ist jetzt für alle gratis im App Store erhältlich.

* Die bisher mit vier Hauben bewerteten Restaurants konnten ihre Position bestätigen: das Steirereck im Stadtpark in Wien, Restaurant Obauer in Werfen, Simon Taxacher in Kirchberg in Tirol und Silvio Nickol im Palais Coburg in Wien.

* Das haubenstärkste Bundesland ist laut den Bewertungen im Gault&Millau 2018 Wien mit 174 Hauben in 127 Restaurants.

Insgesamt gibt es in Österreich 646 Haubenrestaurants.

Das Österreich-Ranking im Überblick und im Vergleich zum letzten Jahr:

Gault & Millau 2018

1. Wien (174 Hauben)

2. Tirol (134 Hauben)

3. Salzburg (125 Hauben)

4. Steiermark (125 Hauben)

5. Niederösterreich (99 Hauben)

6. Vorarlberg (90 Hauben)

7. Kärnten (80 Hauben)

8. Oberösterreich (58 Hauben)

9. Burgenland (23 Hauben)

Gault Millau 2017

1. Wien (157 Hauben)

2. Steiermark (123 Hauben)

3. Salzburg (118 Hauben)

4. Tirol (116 Hauben)

5. Niederösterreich (97 Hauben)

6. Vorarlberg (81 Hauben)

7. Kärnten (80 Hauben)

8. Oberösterreich (53 Hauben)

9. Burgenland (22 Hauben)

Ergebnisse – Gault & Millau 2018

Die Besten (in alphabetischer Reihenfolge)

Silvio Nickol, Silvio Nickol Gourmet Restaurant / Wien

19 Punkte

Karl und Rudolf Obauer, Restaurant Obauer / Werfen

19 Punkte

Heinz Reitbauer, Restaurant Steirereck im Stadtpark / Wien

19 Punkte

Simon Taxacher, Restaurant Simon Taxacher / Kirchberg

19 Punkte

James Baron, Tannenhof / St. Anton am Arlberg

18 Punkte

Thomas Dorfer, Restaurant Landhaus Bacher / Mautern

18 Punkte

Andreas Döllerer, Restaurant Döllerer / Golling

18 Punkte

Alexander Fankhauser, Restaurant Alexander / Fügenberg

18 Punkte

Konstantin Filippou, Restaurant Konstantin Filippou / Wien

18 Punkte

Harald Irka, Restaurant Saziani Stub’n / Straden

18 Punkte

Martin Klein, Restaurant Ikarus / Salzburg

18 Punkte

Johanna Maier & Söhne, Hubertus / Filzmoos

18 Punkte

Markus Mraz, Restaurant Mraz & Sohn / Wien

18 Punkte

Max Natmessnig, Schualhus Chef’s Table / Lech am Arlberg

18 Punkte

Benjamin Parth, Stüva / Ischgl

18 Punkte

Thorsten Probost und Sascha Möller, Griggeler Stuba / Lech am Arlberg

18 Punkte

Helmut und Philip Rachinger, Mühltalhof / Neufelden

18 Punkte

Martin Sieberer, Paznauner Stube / Ischgl

18 Punkte

Alain Weissgerber, Taubenkobel / Schützen

18 Punkte

Aufsteiger

3 Punkte

Essenzz, Stainz

16 Punkte (bisher 13)

2,5 Punkte

Artner, Wien

15 Punkte (bisher 12,5)

2 Punkte

Fliana Gourmet, Ischgl

15 Punkte (bisher 13 Punkte)

1 Punkt

Griggeler Stuba, Lech am Arlberg

18 Punkte (bisher 17)

Hubertus, Filmoos

18 Punkte (bisher 17)

Mühltalhof, Neufelden

18 Punkte (bisher 17)

Schualhus Chef’s Table, Lech am Arlberg

18 Punkte (bisher 17)

Stüva, Ischgl

18 Punkte (bisher 17)

Weitere Aufsteiger finden Sie online unter www.gaultmillau.at.



Neue Haubenlokale

17 Punkte

Didi Dorner im Magnolia, Graz (ST)

16 Punkte

Severin’s – The Alpine Retreat, Lech am Arlberg (V)

Stiar, Ischgl (T)

15 Punkte

Die Mühle, Stainz (ST)

Echt. Gut Essen., Leogang (S)

Gasthaus Zur Palme, Neuhofen an der Ybbs (NÖ)

Gebrüder Winkler im Auwirt, Aurach bei Kitzbühel (T)

Heunisch & Erben, Wien

Weitere neue Haubenrestaurants finden sie online unter www.gaultmillau.at.

Folgende Sonderpreise für besondere gastronomische Leistungen wurden vergeben:

RESTAURANT-Guide 2018

Koch des Jahres: Markus Mraz, Mraz & Sohn, Wien



Newcomer des Jahres: Lukas Kienbauer, Lukas Restaurant, Schärding

Aufsteiger des Jahres: Alexander Posch, Essenzz, Stainz

Patissière des Jahres: Eveline Wild, Eders Wirtshaus, St. Kathrein am Offenegg

Sommelier des Jahres: Josef Neulinger, Almhof Schneider Restaurant, Lech am Arlberg

Service Award: Birgit Reitbauer, Steirereck, Wien

Ambiente Award: Gerstner, Wien

Wirtshaus des Jahres: Bärenwirt, Hermagor

Lebenswerk: Hermann Döllerer, Döllerer, Golling

Hotel des Jahres: Hotel Tannenhof, St. Anton

HÜTTENGUIDE

Die besten Almhütten für Gourmets:

Angerer Alm, St. Johann in Tirol

Schrofen Hütte, Jungholz

Maierl, Kirchberg in Tirol

Bergfriedalm, Tux

Umbrüggler Alm, Innsbruck

Die besten Almhütten für die Familie:

Sennhütte, St. Anton am Arlberg

Engalm/Almdorf Eng, Schwaz

Zammer Alm, Zams

Obstanserseehütte, Kartitsch

Muttekopfhütte, Imst