Weltvegantag am 1. November 2017

Die Top 10 der veganfreundlichsten Städte Europas und Deutschlands

Düsseldorf, Berlin und Frankfurt bestreiten die Top-Plätze in Deutschland

Hamburg überraschenderweise auf dem letzten Platz

Europa-Ranking: Amsterdam, Paris und Lissabon auf Platz 1-3, London das Schlusslicht

Der Weltvegantag findet jedes Jahr am 1. November statt – und das schon seit 1994. Einen Tag lang widmen sich Aktionsbündnisse und Vereine auf der ganzen Welt der veganen Lebensweise. Diese findet auch in Deutschland immer mehr Anhänger: Fast eine Million Menschen hierzulande lebt vegan, schätzt der Vegetarierbund. Noch viel mehr gestalten die eine oder andere Mahlzeit komplett tierproduktfrei – und das mit wachsender Begeisterung.

Holidu, das Vergleichsportal für Ferienhäuser, hat nun die jeweils zehn veganfeundlichsten Städte Europas und Deutschlands recherchiert. Denn auch vegane Urlauber möchten auf Genuss nicht verzichten. Holidu hat nachgeforscht, welche Städte im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Restaurants und Cafés mit rein veganer Karte oder veganen Optionen bieten. Einige der Ergebnisse sorgen für Überraschungen.

Düsseldorf, Berlin und Frankfurt bestreiten die Top-Plätze in Deutschland

Mit dem Titel der veganfreundlichsten Stadt Deutschlands darf sich Düsseldorf schmücken. Die Stadt am Rhein steht nicht nur für schickes Shoppen auf der „Kö“ und feuchtfröhliche Abende in der urigen Altstadt, sondern auch für vegane Gaumenfreuden. Dass Berlin im Ranking ganz oben mitspielt, dürfte niemanden überraschen: Die Hauptstadt gilt schließlich als wahres Paradies für Veganer, und ständig kommen neue Streetfoodmärkte, Kochkurse, Eisdielen und Co. zum ohnehin breiten Angebot hinzu. Auch Frankfurts Food-Szene wird immer grüner – und das liegt keineswegs nur an der berühmten „Grie Sooß“. Jede Menge Restaurants finden sich dort ohnehin, und viele davon bieten vegane Optionen.

Im Mittelfeld des Vegan-Rankings liegen mit Stuttgart, München und Köln drei Städte, in denen man Bodenständiges besonders liebt – aber auch hier wird das vegane Angebot immer größer.

In der Multikulti-Stadt Mannheim geht es auf den Speisekarten auf jeden Fall international zu, aber beim veganen Angebot besteht noch etwas Nachholbedarf. Dass Nürnberg im Vegan-Ranking den vorletzten Platz belegt, liegt wohl daran, dass sowohl Franken als auch Touristen lieber ihren „Drei im Weggla“ treu bleiben, als auf Seitanbratwürste umzusteigen. Da ist noch Luft nach oben.

Hamburg allerdings sorgt mit dem letzten Platz für die größte Überraschung im veganen Städteranking. Müsste die weltoffene Medienstadt nicht auch bei kulinarischen Trends ganz vorne mitspielen? Natürlich gibt es eine riesige Auswahl an vegane Restaurants und Cafés! Aber Hamburg ist groß, und einige seiner Einwohner müssen ein Weilchen länger fahren, um ins Herz der Vegan-Szene zu gelangen. Besucher dagegen finden sich schnell mittendrin wieder, zum Beispiel im hippen Schanzen- und Karoviertel.

Die 10 veganen Spitzenstädte Europas

Gute Nachricht: Wer die Koffer packt, um Europa zu bereisen, kann in den Metropolen inzwischen fast überall ein großes Vegan-Angebot entdecken. Fans pflanzlicher Küche können sich problemlos in Super-, Bio- und Veganmärkten versorgen, um in der Ferienwohnung die Töpfe zu schwingen. Oder sie probieren sich durch die zunehmende Zahl tierfreier Gerichte in Restaurants und Cafés.

1. Amsterdam: In der Stadt der Grachten finden sich an jeder Straßenecke Restaurants, Cafés und Bistros mit einer großen Vielfalt an veganen Gerichten. Wie wäre es zum Beispiel mit rein pflanzlichen Pannekoeken als Start in den Tag?

2. Paris: Dass Paris als Hauptstadt einer Gourmetnation auch im veganen Städteranking ganz oben mitspielt, überrascht kaum. Hier können sich Feinschmecker sogar durch rein pflanzliche Drei-Gänge-Menüs schlemmen.

3. Lissabon: Auf dem dritten Platz findet sich Lissabon, denn die portugiesische Metropole hat deutlich mehr zu bieten als Stockfisch und Pastéis de Nata, die berühmten Puddingtörtchen. In etlichen Restaurants wird dort selbstverständlich ohne Tierprodukte gekocht. Und wer weiß, vielleicht gibt es bald auch eine vegane Version der Pastéis?

4. Stockholm: Im trendbewussten Skandinavien probiert man gerne die Vielfalt pflanzlicher Genüsse aus. Stockholm belegt mit seinem umfangreichen veganen Angebot zwischen Schärengarten und den Gässchen von Gamla Stan den vierten Platz im Ranking.

5. Berlin: Die Stadt an der Spree ist ein weiterer Beweis dafür, wie viel Dynamik der Trend zu Pflanzlichem entwickelt.

6. Kopenhagen: Obwohl es in Dänemark sogar mehr Schweine als Menschen gibt, werden Veganer in Kopenhagen glücklich. Aber selbst beim traditionellen dänischen Smørrebrød darf ja aufs Brot, was schmeckt, und damit eben auch Pflanzliches.

7. Prag: In Prag hat sicherlich nicht zuletzt der Tourismus dafür gesorgt, dass Besucher neben Knödeln und Fleisch inzwischen auch immer mehr vegane Gerichte auf den Speisekarten finden.

8. Wien: Auch in Wien können sich Veganer nicht beschweren: An Restaurantmöglichkeiten und rein veganen Supermärkten mangelt es hier nicht. In der k.u.k. Schlemmermetropole weiß man einfach zu leben – und Tiere leben zu lassen.

9. Oslo: Norwegen besitzt mit Oslo nicht nur eine der grünsten Hauptstädte überhaupt, sondern zeigt auch in kulinarischer Hinsicht grünes Licht.

10. London: Verwundert mag man nun darüber sein, dass London den letzten Platz belegt. Das hat einen einfachen Grund: Die englische Metropole ist riesig und deshalb dauert es für den ein oder anderen Londoner etwas länger, um zu einem veganen Restaurant zu gelangen. Das Essensangebot ist hier genauso multikulturell ist wie seine Bewohner. Ganz egal, ob auf Foodmärkten, Festivals, in Delis oder sogar Franchiseketten: An der Themse ist es möglich, sich von morgens bis abends ungehemmt durch vegane Köstlichkeiten zu schlemmen.

Urlaub vegan

„Urlauber mit bestimmten Ernährungsformen entscheiden sich oft für eine Ferienwohnung statt ein Hotel, da sie sich unkompliziert Gerichte nach Belieben und Bedarf zubereiten können – statt am Hotelbuffet mühsam die Zutatenliste zu checken”, weiß Heike Müller vom Vergleichsportal Holidu. Als Metasuchmaschine prüft Holidu über sieben Millionen Ferienunterkünfte und ermöglicht eine Preisersparnis von bis zu 55 Prozent für dieselbe Unterkunft im selben Reisezeitraum.

Über diese Studie

Die Daten für diese Studie wurden im Mai 2017 anhand von Daten auf Happy Cow erhoben, einer Website, die sich auf vegane Ernährung spezialisiert hat. Für die Einstufung der Städte wurden sowohl die Anzahl der veganen Restaurants also auch die der Restaurants mit veganen Optionen ins Verhältnis zu der Einwohneranzahl der Städte gesetzt.