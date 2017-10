Schlummer Atlas 2018 – Ergebnisse

Frank Heller ist der Hotel-Manager des Jahres 2018 (Rocco Forte The Charles Hotel, München)

Seit der Eröffnung des Luxushotels ist Frank Heller dabei. Als General Manager führt er nun seit 10 Jahren die Geschicke des The Charles Hotels. Mit seiner eigenen Managementführung hat er nicht nur dem Unternehmen Rocco Forte Hotels monetären Gewinn gebracht, sondern er ist auch ein persönlicher Gewinn für all seine Kollegen. Die Auszeichnung „Hotel-Manager des Jahres“ wird von der Redaktion Schlummer Atlas verliehen.

Rocco Forte The Charles Hotel München ist das Hotel des Jahres 2018

Im Jubiläumsjahr freut sich das The Charles Hotel über eine weitere Auszeichnung. Der Busche Verlag und damit der Schlummer Atlas ehrt das Rocco Forte Hotel als Hotel des Jahres 2018. Zehn Jahre ist es nun her, dass The Charles mit einer großen Opening-Party offiziell eröffnet wurde. Das dritte deutsche Hotel von Sir Rocco Forte, nach der Villa Kennedy in Frankfurt am Main und dem Berliner Hotel de Rome, hatte 2007 als Luxushotel in Bahnhofsnähe Furore gemacht. Die Auszeichnung „Hotel des Jahres“ wird von der Redaktion Schlummer Atlas verliehen.

Amedeo Musto D’Amore ist der Concierge des Jahres 2018 (Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg)

Hotelgäste haben Wünsche. Manchmal möchten sie Konzertkarten oder eine Limousine ordern oder das beste Restaurant der Stadt wissen. Doch in einem mondänen Luxushotel wie dem Fairmont Vier Jahreszeiten in Hamburg gehen diese Wünsche manchmal weit über das hinaus – und fordern Amedeo Musto D‘Amore, den Chefconcierge des legendären Hauses an der Alster. Der in Neapel geborene ausgebildete Chemiker mit dem klangvollen Namen versteht es, solche Herausforderungen zu meistern. Die Auszeichnung „Concierge des Jahres“ wird von der Redaktion Schlummer Atlas verliehen.

