Chef-Sache in Düsseldorf

Auf der 9. CHEF-SACHE performen über 50 Top-Referenten auf drei Bühnen.

Mit einem Rekord von 3.100 Besuchern und komplett ausgebuchter Fläche geriet die Kölner Location der CHEF-SACHE an die Kapazitätsgrenze. Und auch wenn nicht die Größe sondern die Qualität der Inhalte das Ziel der Veranstaltung bleibt, entschieden sich die Initiatoren Port Culinaire und Fleet Food Events für den Umzug in eine größere Location. Die Alten Schmiedehallen im Areal Böhler in Düsseldorf. Hier können nun endlich lang gehegte Ideen verwirklicht werden: Eine MASTERCLASS-Bühne und eine spezielle Plattform für Sommeliers, F&B-Manager und Servicekräfte, die SCHOOL OF WINE.

Jetzt noch bis Freitag 15. September 2017 14.30 Uhr Ticket im Online-Kartenvorverkauf sichern:

Sonntag & Montag, 17. & 18.09.2017

125,00 Euro (je Person) 2-Tagesticket

65,00 Euro (ermäßigt je Person)

Tagesticket

80,00 Euro (je Person) 1-Tagesticket

40,00 Euro (ermäßigt je Person)

An beiden Veranstaltungstagen können Sie zusätzlich an der Tageskasse die Tickets erwerben. Auch bargeldlose Zahlung ist möglich.

Weitere Informationen unter: www.chef-sache.eu

DAS IST CHEF-SACHE

Ziel der Veranstaltung ist es, die Gastronomie des Landes ganzheitlich zu stärken und zu verbessern und der deutschen

Küche den Stellenwert zu verleihen, der ihr international zusteht: eine Spitzenposition. Unterstützt von Medienpartnern ist die Veranstaltung so zur größten Networking-Plattform und zum Branchentreffpunkt geworden. Nirgendwo trifft man mehr Kollegen. Niemand bietet ein spannenderes Programm und mehr Entertainment.

GROSSE CHEFS AUF GROSSER BÜHNE

Das Herzstück der CHEF-SACHE ist seit Jahren die Hauptbühne. Dort verraten die besten deutschen Chefs, an welchen Projekten sie im Moment arbeiten. Dazu werden handverlesene internationale Stars eingebunden, die den Blick in die Avantgarde-Küchen der Welt öffnen.

Für die zuschauenden Chefs und Gastronomen bedeutet dies, einen Blick in die kulinarische Zukunft zu werfen. Was geschieht am Front-end des kulinarischen Marktes? Welchen Nutzen kann ich für mich und meinen Betrieb daraus ziehen?

Durch das Programm führen wie in den letzten Jahren Jürgen Dollase, Deutschlands bekanntester Gastronomiekritiker, Thomas Ruhl, Initiator der CHEF-SACHE und Vincent Moissonnier vom Zwei-Sterne-Restaurant Le Moissonnier in Köln.

Live and on Stage

• „Psycho Taste“ – Paul Pairet, Restaurant Ultraviolet in

Shanghai

• „Zero Carbon Footprint Restaurant“ – Duangporn

Songvisava & Dylan Jones, Restaurant Bo.Lan in

Bangkok

• „Russische Avantgarde“ – Vladimir Mukhin, Restaurant

White Rabbit in Moskau

• „Mutter Erde“ – Esben Holmboe Bang, Restaurant

Maaemo in Oslo

• „Die DNA der österreichischen Küche“ – Thomas Dorfer,

Landhaus Bacher, Wachau

• „Der Wald“ – Heinz Reitbauer, Restaurant Steirereck

in Wien

• „Das Manifest der deutschen Küche“, „The

Gemeinschaft“ aus Berlin mit Sebastian Frank,

Restaurant Horváth, Micha Schäfer & Billy Wagner,

Speiselokal Nobelhart & Schmutzig, Andreas Rieger &

Ivo Ebert, Restaurant einsunternull und Spencer

Christenson, Dylan Watson-Brawn & Christoph

Geyler, Restaurant Ernst

• SPECIAL GUEST: Frank Rosin im Talk mit Jürgen

Dollase

• Talk zum Thema „Gastronomie im Konflikt zwischen

Qualität und Preis“ mit Talkmaster Ralf Bos und seinen

Gästen Jens Friedrich, Karlheinz Hauser, Lukas Rohé

und Walter Stemberg

POWERSLOTS MIT DEN CHEF-SACHE AMBASSADORS

Die CHEF-SACHE ist angetreten, die deutsche Gastronomie ganzheitlich zu fördern.

Die Drei-Sterne-Köche Thomas Bühner, la vie in Osnabrück, Sven Elverfeld, aqua in Wolfsburg und Joachim Wissler, Vendôme in Bergisch Gladbach sowie die Jeunes Restaurateurs, vertreten durch ihren Präsidenten Alexander Dressel stehen hinter dieser Idee, stützen sie und sind als Botschafter der CHEF-SACHE tätig. In Powerslots werden sie ihre aktuellen Entwicklungen vorstellen.

MASTERCLASSES AUF DER AEG-BÜHNE

Mit gleichem Anspruch und Niveau der Hauptbühne werden in den Masterclasses Themen von Top-Referenten vorgetragen und vertieft.

• „Tales of Flavour“ mit Heiko Antoniewicz

• „Die neue österreichische Küche“ mit Harald Irka,

Lukas Nagl, Thorsten Probost, Josef Steffner und

Hubert Wallner aus Österreich

• „Kanadas boreale Küche“ mit Arnaud Marchand,

Chez Boulay – bistro boréal, Québec

SCHOOL OF WINE

Dieses neue Format richtet sich insbesondere an Sommeliers, F&B Manager, Chefs und Servicemitarbeiter mit hoher Affinität zum Thema korrespondierende Getränke. Die School of Wine ist keine herkömmliche Verkostungsveranstaltung. Im Fokus stehen Inhalte, die in einer „echten“ Schule vermittelt werden. Masterclasses in World-Class-Level, abgehalten von Referenten auf eben diesem Niveau.

PARTYTIME UND CATERING

Lunchtime – unser Partner Transgourmet und CHEF-SACHE laden ein. Es werden Hot Dogs serviert. Und was für welche … Beißen Sie sich durch!

Zusatzprogramm Sonntag, 17.09.2017

BEST-OF-THE-BEST AWARDS 2017 –

Der Branchen-Oscar

Ehrung der Top-10 auf der Hauptbühne! Neu mit Top-100 Liste. “Die besten deutschen Köche und Köchinnen“ – “Die besten deutschen Restaurants“. Dieser “Branchen-Oscar wird zum sechsten Mal verliehen und ist die größte Onlinewahl in der deutschsprachigen Gastronomie.

Die Auszeichnungen werden von der Schauspielerin Michaela Schaffrath überreicht.

AFTER SHOW PARTY – Der Carlsplatz macht Abendbrot

Für die CHEF-SACHE wird ein Teil von Düsseldorfs schönstem Lebensmittelmarkt, dem Carlsplatz, in die Alten Schmiedehallen ziehen und zum Abendbrot einladen. Eine zünftige Party mit gutem Essen und Getränken, interessanten Gesprächen bei cooler Musik. Im Ticketpreis enthalten.

Zusatzprogramm Montag, 18.09.2017

CHEF-SACHE Captain’s Dinner

Ihr Kostenbeitrag ist eine Spende für die BOS FOOD Initiative “Spitzenköche für Afrika“. Ein gesetztes Fünf-Gänge-Menü von Küchenchef Florian Conzen inkl. Getränke für 79 Euro p. P.

Montag, 18.09.2017 um 20.00 Uhr in der Brasserie Stadthaus, Mühlenstraße 31, 40213 Düsseldorf (Altstadt)

Anmeldung und Buchung: Saskia Bos,

Tel. +49 (0)2132 – 139 246 – E-Mail: sr.bos@bosfood.de

Programmänderungen vorbehalten.