ChefAlps: Die Videos der Bühnenshows – jetzt online

Über 1’400 Besucher verfolgten im Mai an der 6. Ausgabe des International Cooking Summit ChefAlps in Zürich neun internationale Spitzenköche aus Europa und den USA live auf der Bühne in Aktion. Nachhaltige Einblicke in ihr kreatives Schaffen geben die Livemitschnitte der Bühnenshows.

Die Videos von den Starchefs Dominique Crenn aus den USA, Ana Roš aus Slowenien, Antonia Klugmann aus Italien, Eric Menchon aus Deutschland, Even Ramsvik aus Norwegen, Oriol Castro aus Spanien, Nick Bril aus Belgien, Heinz Reitbauer aus Österreich und Peter Knogl aus der Schweiz sind nun online auf YouTube anzuschauen.