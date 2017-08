schlossgut gross schwansee mit kulinarischen Events

Von August bis Oktober zelebriert das schlossgut gross schwansee wieder einzigartige kulinarische Events! Innovative Menüs aus weltweit inspirierten Themengebieten kombiniert mit passender, geschmackvoller Live-Musik sorgen für unvergessliche Gourmet-Abende direkt an der Ostsee. Die Leitung und Inspiration der Abende übernimmt der neue Küchenchef des schlossgut gross schwansee, Alexander Prüß.

Die kulinarischen Events im schlossgut gross schwansee finden inmitten der malerischen Idylle Norddeutschlands statt. Laue Abende kombiniert mit einzigartigen Menükreationen von Alexander Prüß sorgen für entspannende und anregende Erlebnisse direkt an der Ostsee. Natur und Genuss in absoluter Harmonie!

Eine Reise in die Ferne konnten Gäste und Besucher bereits am 10.08.2017 beim Asiatischen Buffet mit Kochstation erleben – Fernost live und hautnah mit Speisen wie Glasnudeln in Soja mit Garnelen, Sprossensalat mit fruchtiger Mango oder auch frischen Fleischgerichten mit köstlichen Aperitifs und Dressings. Eine erlesene und frisch zubereitete Auswahl an fernöstlichen Spezialitäten, die das schlossgut gross schwansee zu einem Tempel der asiatischen Kulinarik werden lassen.

BBQ trifft „Bella Italia? Kein Problem! Im schlossgut gross schwansee wurde am 18.08.2017 eine italienisch-inspirierte Variante zelebriert – Eine exzellente Auswahl an Grillspezialitäten wie Lamm oder Salsiccia kombiniert mit Risotto, Antipasti und sommerlichem Erdbeer-Tiramisu machen dieses Event so einzigartig und bringen „La Dolce Vita“ ins schlossgut gross schwansee.

Der perfekte Start in den Herbst erwartet Kulinariker nun am 14.09.2017 unter dem Motto „Muscheln Satt!“ − traditionelle Meeresküche mit frischesten Muscheln, die pures maritimes Flair erzeugen. Von verschiedenen Meeresfrüchtesalaten über Krustentiersuppen bis hin zu frischen Miesmuscheln bietet das Event „Muscheln Satt“ Meeresfreuden, innovativ von Alexander Prüß interpretiert.

Als Krönung und feierlicher Abschluss des kulinarischen Event-Jahres erwartet die Gäste des schlossgut gross schwansee am 14.10.2017 ein deftiges, herbstliches Wildmenü. Eine hochwertige Auswahl an saisonalen Kreationen wie Honig-Rosmarin-Sorbets oder Rehkeulen kombiniert mit glasiertem Rotkohl und Mandelkroketten treffen auf den modernen Lifestyle des schlossgut gross schwansee.

Die kulinarischen Events finden im Zeitraum vom 10. August bis zum 14. Oktober statt und sind bei vorheriger Reservierung zum Preis von 29,00 € und vor Ort für 33,00 € buchbar. Weitere Informationen, Preise und Termine ebenfalls unter www.schwansee.de.

Das schlossgut gross schwansee liegt vor den Toren Lübecks und bietet seinen Gästen einen exklusiven Lifestyle direkt an der Ostsee. Das Herzstück des Schlossguts bildet das klassizistische Gutsgebäude aus dem Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das lichtdurchflutete Parkgebäude des Hotels und den zu einer modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes. Insgesamt verfügt das Hotel schlossgut gross schwansee über 63 Hotelzimmer und Suiten. 10 luxuriös und individuell eingerichtete Zimmer befinden sich im Schloss und 53 lifestylige Zimmer und Suiten im neu errichteten Parkgebäude. Das hoteleigene „Schlossrestaurant 1745“ verwöhnt die Gäste mit einer französisch-leidenschaftlichen Fine-Dining-Küche mit regionaler Note. Am Abend steht den Gästen die hoteleigene Dornier Bar mit über 100 verschiedenen Drinks, Cocktails, ausgewählten Weinen und Champagner zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schwansee.de.