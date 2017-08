Jaroslawa Baijew, Steffi Brodmann, Sandra Wöllert, Jan Lukassen und Stephan Müller

Die Sieger erhalten jeweils einen Gutschein für arbeitsrelevante Weiterbildungen im Wert von 500 Euro für das kommende Jahr und werden Teil der Talent-Projektgruppe 2017. Diese wird sich mit der Optimierung einzelner hotelinterner Prozesse auseinandersetzen. Da die Jungtalente aus verschiedenen Abteilungen stammen, wird sich die interdisziplinäre Aufstellung positiv auf die Gruppenarbeit auswirken.

Bereits im März hatten 21 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hotel Palace Berlin am Vorentscheid des Wettbewerbs, einem Assessment Center, teilgenommen. Die Talente, die in den Endausscheid einzogen, präsentierten eine Projektidee für das Hotel Palace Berlin, absolvierten einen Englisch-Test und bestritten ein Interview. Der Wettbewerb wird von nun an jedes Jahr stattfinden.

Mitten in der pulsierenden City, zwischen Ku’damm, KaDeWe, Gedächtniskirche und der Concept Mall Bikini Berlin, bietet das privat geführte Businesshotel allen Komfort, den man von einem „Leading Hotel of the World“ erwartet. Elegantes Design in 278 Zimmern und Suiten, ein besonderes Barkonzept im „House of Gin“ und den großzügigen Palace SPA mit Pool, Saunalandschaft, Eisgrotte sowie einem modernen Fitnessraum. In der siebten und achten Etage erwartet die Reisenden ein moderner, eleganter Club Floor – attraktiv für alle Hotelgäste, die Diskretion, Komfort sowie einen individuellen, persönlichen Service zu schätzen wissen.