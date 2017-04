Die Live-Wettbewerbe Patissier des Jahres und Koch des Jahres

am 11. und 12. Juni zu Gast in der Hamburger HafenCity. In der Elbarkaden Lounge der HafenCity wird das jeweils letzte Vorfinale der laufenden Auflage ausgetragen. Die Gewinner werden im Finale am 08./09. Oktober auf der Ernährungsmesse Anuga in Köln antreten. Den rund 1000 erwarteten Branchenbesuchern wird darüber hinaus ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Live-Auftritten internationaler Spitzengastronomen, Workshops, einem „Hafenmarkt“ sowie der am letzten Abend stattfindenden Küchenparty geboten.

Koch des Jahres: Die Geschmäcker des Meeres

Beim vierten und letzten Vorfinale des renommierten Live-Wettbewerbs nimmt Koch des Jahres seine Besucher mit auf eine Reise durch die kulinarische Welt der professionellen Gastronomie. Neben den sechs zukunftsträchtigen Kandidaten treten drei Weltstarköche auf die Bühne. Den Auftakt macht Lokalmatador Thomas Macyszyn, der eine authentische Fisch- und Seafoodküche seines Boathouse in Hamburg Eppendorf präsentiert. Noch mehr Meeresgenuss haben die beiden spanischen Sterneköche Raúl Resino (Restaurante Raúl Resino*, Castellón) und Juan Carlos Padrón (El Rincon de Juan Carlos*, Teneriffa) im Gepäck und segeln mit den Gästen zunächst an die valenzianische Mittelmeerküste und dann weiter zu den kanarischen Inseln des Atlantiks.

Der Fokus der #hafenedition ist demnach den kulinarischen Innovationen und Inspirationen der Meeresküche gewidmet und verspricht eine spannende Auseinandersetzung mit der Frage, wie man auf der hohen See der kontemporären Gastronomie punktet. Verschiedene Workshops bieten Weiterbildungen für Gastronomen: im von Knorr Professional gesponserten Workshop gibt der junge Sternestar Cornelius Speinle (ab Herbst 2017 Küchenchef im The Fontenay, Hamburg) Einblicke in die sensorische Spitzenküche. Dem immer wichtigerem Thema der Nachhaltigkeit widmet sich Florian Behncke im United Against Waste Dialog & Austausch mit Experten und dem Publikum.

Patissier des Jahres: Der Balanceakt zwischen Trendsetting und gutem Geschmack

Bei Patissier des Jahres macht Konditorenweltmeister Bernd Siefert (Cafe Siefert, Michelstadt) den Auftakt auf der Show-Bühne und verrät Geheimnisse der traditionell deutschen und dennoch innovativen Zuckerbäckerei. Von dort aus geht die Reise weiter nach Osten: Koch des Jahres 2013, Christian Sturm-Willms (YUNICO*, Bonn), entführt in die euroasiatische Fusionsküche der Patisserie und lässt sich dabei von der Ausnahmeschokolade Valrhona inspirieren. Am Nachmittag tritt der gebürtige Hamburger Starpatissier Andy Vorbusch (The Dolder Grand, Zürich) auf die Bühne und wird zuletzt von Jonathan Padrón abgelöst, der die fantasievolle Patisserie des El Rincón de Juan Carlos auf Teneriffa präsentiert. Trotz der Vielfalt ihrer Stilrichtungen sind sich die Patissier des Jahres Stars in einem Punkt einig: ohne das klassische Handwerk in Perfektion zu beherrschen, führen moderne Techniken nur zu Spielerei und leeren Aromenkonstrukten.

Die Jury: Fachexpertise und Trendsettergeist aus fünf Ländern Europas

Folgende Juroren verkosten die Kreationen der Teilnehmer und bewerten deren Leistungen gemäß dem Kodex der Live-Wettbewerbe: anspruchsvoll, fair, transparent.

Juroren der Koch des Jahres #klosteredition

José Carlos Capel – Gastrokritiker und Initiator der Madrid Fusion, Madrid

Miguel Contreras – Küchenchef TÜV Rheinland, Köln

Wolfgang Faßbender – Gastrokritiker, Zürich

Sebastian Frank – Horvath**, Berlin

Thomas Macyszyn – Boathouse, Hamburg

Dieter Müller – Dreisternekochlegende, Präsident des Wettbewerbs, MS Europa

Juan Carlos Padrón – El Rincón de Juan Carlos*, Santiago de Teide, Teneriffa

Raúl Resino – Restaurante Raúl Resino*, Castellón

Dirk Rogge – Unilever Food Solutions, Heilbronn

Julia Pérez Lozano – Food Journalistin und Initiatorin der Madrid Fusion, Madrid

Cornelius Speinle – The Fontenay, Hamburg (ab Herbst 2017)

Christian Sturm-Willms – YUNICO*, Bonn

Juroren der Patissier des Jahres #klosteredition

José Carlos Capel – Gastrokritiker und Initiator der Madrid Fusion, Madrid

Marco D’Andrea – Hamburg

Miguel Contreras – Küchenchef TÜV Rheinland, Köln

Marcus Hannig – Langnese Deutschland, Hamburg

Dennis Ilies – The Table***, Hamburg

Patrick Lorenz – Dawn Foods Germany, Darmstadt

Matthias Mittermeier – Pfersich Trendforum, Neu-Ulm

Jonathan Padrón – El Rincón de Juan Carlos*, Santiago de Teide, Teneriffa

Julia Pérez Lozano – Food Journalistin und Initiatorin der Madrid Fusion, Madrid

Andy Vorbusch, The Dolder Grand, Zürich

Christian Sturm-Willms – YUNICO*, Bonn

www.kochdesjahres.de und www.patissierdesjahres.com