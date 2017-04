International Cooking Summit ChefAlps in Zürich

„Vo Berga gmacht“ – Afterparty mit Flying Dinner der „marmite youngsters“ am Sonntagabend

Für die neu gestaltete Afterparty am Sonntagabend erarbeiten die ausgezeichneten Schweizer Jungköche der „marmite youngster selection“ mit viel Freude bereits das Konzept für das Menu des Abends. Das Flying Dinner steht unter dem Motto „Vo Berga gmacht“ und wird in der Markthalle serviert. Die Besucher dürfen gespannt sein, wie die marmite youngsters den bekannten Claim von VALSER kulinarisch umsetzen. Nebst stimmungsvollen Highlights in der Partyzone wird ein DJ an den Turntables bis spät am Abend für die passenden Beats sorgen. Namentlich an der Afterparty beteiligt sind die Barfachschule Zürich, Catering Services Migros Zürich, Champagne Lanson, gastro.jobs, Gents, marmite youngster selection, Siberian Vodka und VALSER.

Tickets im Vorverkauf erhältlich und Übernachtungen zum Spezialpreis buchbar

All diejenigen, die von Trendsettern der Haute Cuisine dazulernen wollen, können sich ab sofort ein Ticket für das International Cooking Summit sichern. Das Zwei-Tages-Ticket kostet CHF 185.- (für Auszubildende: CHF 85.-) und ist gültig für alle Bühnenshows, die Markthalle sowie die Afterparty am Sonntagabend. Zudem ist die Verpflegung an beiden Tagen inbegriffen. Für die Afterparty ist der Eintritt erstmals auch separat möglich. Alle Tickets sind online erhältlich unter www.chef-alps.com/tickets.

Als Partnerhotel bietet das Holiday Inn Zürich-Messe Übernachtungen zum Spezialpreis von CHF 130.- pro Nacht für ChefAlps-Besucher an. Es befindet sich in attraktiver Lage, in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort und direkt gegenüber der Messe Zürich: ideal für Anreisende vom Flughafen oder vom Hauptbahnhof. Zu Fuss ist das Holiday Inn ab der Eventhalle StageOne in 15 Minuten, mit dem Tram Nummer 11 ab Bahnhof Oerlikon in fünf Minuten erreichbar.