Tobias Hartmann ist Küchenchef im Büsumer Küstenperle Strandhotel 

Eröffnet wird Büsums neues 4*-Hotel im Juni. Doch Tobias Hartmann steckt schon jetzt nicht nur in den Startlöchern, sondern auch voller Elan und Ideen: Der 34-jährige zeichnet fortan als Küchenchef verantwortlich und ist somit für die gesamte Gastronomie des Hauses – inklusive des Restaurants „Deichperle“, der Bar „Schneiders“ sowie des Veranstaltungsbereiches – zuständig.

„Tobias Hartmann ist ein junger und dennoch erfahrener Koch. Wir freuen uns, ihn bei uns an Bord geholt zu haben“, berichten Ehepaar Isa und David Schneider sowie Andrea Kahlke als zukünftiges Direktoren-Trio des 4*-Hotels an der Familienlagune. „Er passt perfekt zu unserer lockeren, offenen und unkomplizierten Philosophie.“

Denn in der Deichperle werden bekannte und durchaus traditionelle Spezialitäten wie „Büsumer Krabben“, Labskaus oder Kohlrouladen auf der Karte stehen – jedoch modern interpretiert und mit einer großen Portion aktuellem Zeitgeist serviert. Oberste Prämisse sind dabei regionale, frische Zutaten von Lieferanten aus der Umgebung.

„Wichtig ist mir, unseren Gästen in nordisch-sympathischer, authentischer Weise Qualität zu bieten, die auch der gesamten Familie kulinarischen Spaß macht“, so Tobias Hartmann. Derzeit ist er dabei, sein Team zusammenzustellen, zukünftige Strukturen festzulegen genauso wie Partnerschaften mit Produzenten und Geschäftsfreunden zu etablieren.

Zum Restaurant Deichperle – moin, moin

Gemütlich, in blau-grau-weiß, offen und unkompliziert, so lässt sich das Flair der zukünftigen Deichperle mit ihren 135 Sitzplätzen innen plus großer Sonnenterrasse außen am besten beschreiben. Auffällig sind die einzelnen, aufeinander abgestimmten Stilelemente wie historische schwarz-weiß Fotos von Büsum, Deckenpaneele in hellem Holz, Lampen an Tauen und farbenfrohe Kissen.

Doch im Mittelpunkt: zweifelsohne die Küche von Tobias Hartmann mit regionalen Speisen und „junger“ Handschrift sowie hervorragenden, frischen Zutaten. Dabei werden die Deichperle und die Bar Schneiders allen Küstenperle-Gästen genauso wie Besuchern aus Büsum und drumherum offenstehen. Besonders Familien werden die unkomplizierte Atmosphäre schätzen, denn direkt an das Restaurant grenzt ein eigenes Spielzimmer für die Kleinen.

Die Öffnungszeiten der Deichperle sind täglich von 12.00 – 22.00 Uhr

Tobias Hartmann wechselt nach Büsum in die Küstenperle vom Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt, einem der größten und modernsten Tagungs- und Veranstaltungsorte in Frankfurt. Dort vertrat er den Küchendirektor und hatte als Souschef die Verantwortung für die gesamte Bankettküche.

Nach seiner Lehre im Parkhotel Schloss Meisdorf schlossen sich berufliche Stationen bei namhaften Hotelmarken wie Steigenberger, Sheraton sowie Dorint an. Kulinarische Raffinesse erlernte Tobias Hartmann im Sternerestaurant Es Fum im St. Regis Mardavall auf Mallorca. Inspiration auf internationalem Parkett sammelte er während seines Work & Travel-Aufenthaltes in Australien im Restaurant Mecca Bah in Cairns und Melbourne.

Die Küstenperle in Kürze

Das Ambiente: modern, fröhlich, unkompliziert, jung mit familiärer Leitung.

92 Zimmer und Suiten in fünf Kategorien

Das Restaurant „Deichperle“ wird traditionelle Gerichte neu interpretieren und ihnen mit regionalen Produkten eine moderne Handschrift verleihen.

Die Bar „Schneiders“ lädt zum Verweilen ein und bietet eine große Auswahl an Cocktails und Getränken. Daran angeschlossen ist eine Bibliothek als Rückzugsort.

Für Familien mit Kindern besonders einladend: Das Spielzimmer im Restaurant, das Jugendzimmer im Untergeschoss sowie die Familienzimmer & -suiten mit separatem Wohnraum sowie der Spielplatz vor dem Haus.

Der Wellnessbereich umfasst einen Indoor-Pool, drei Saunen, einen Eisbrunnen, Wärmebänke mit Fußbecken, Ruheräume sowie eine Außenterrasse zum Entspannen unter freiem Himmel. Zudem gibt es einen Fitness- & Gymnastikraum.

Für private und berufliche Veranstaltungen: Drei variable Räume für bis zu 250 Personen und ein kleiner Besprechungsraum – alles inklusive modernster Technik und mit vielfältigem Incentive-Programm.

www.kuestenperle.de