Powerday – die Zukunft der Gastronomie im Rahmen von eat&meet, am 23. März ab 10:30 Uhr in der Salzburger Altstadt



Gin und Cognac, systematisierte Sterneküche, saisonal und regional, biologisch, nose to tail, Luxusherd vs. offenes Feuer, Essthetik, Soulfood, Honig… Trends kommen und gehen, manche bleiben. Aber, woher kommen sie? Wie entstehen sie, wer kreiert oder entwickelt sie?

Erfahren Sie aus unterschiedlichen Perspektiven wie solche Strömungen entstehen und welche gastronomischen Formen gerade groß im Kommen sind und welche Entwicklungen daraus resultieren. Welche Auswirkungen haben neue Formen in der Gastronomie in,- aber auch für Stadt und Land. Diese und anderer (philosophische) Denkansätze erwarten Sie beim Powerday, wenn Christian Seiler, Heiner Raschhofer und Eduard Altendorfer über die Zukunft der Gastronomie diskutieren.

Powerday 23. März 2017 10.30 – 17.00 Uhr | Museum der Moderne – Auditorium

Vortragende

Eduard Altendorfer, Geschäftsführer Gruppe & Food & Beverage Academy, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter vom Hotel am Domplatz, pauls küche.bar.greisslerei, Stadtliebe Speis + Schank

Christian Seiler, Journalist und Kulinarik-Experte

Heiner Raschhofer, Geschäftsführer und Eigentümer Soulkitchen Gruppe (my Indigo, Raschhofers Rossbräu und Barefoot Coffee) Die Veranstaltung findet im Rahmen des Kulinarik -Festivals eat & meet statt und wird in Kooperation mit dem Verein Stadtmarketing Austria durchgeführt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

10.30 Uhr: get together und Begrüßung durch Mag. Inga Horny

11.00 – 12.30 Uhr: Gerhard Altendorfer: Erfolg in der Gastronomie am Beispiel Stadtliebe Speis + Schank und pauls küche.bar.greisslerei in Linz

12.30 – 14.00 Uhr: Mittagessen in der spannenden Gastronomieform: Die Cabreras, Ursulinenplatz 6 (nicht im Preis inkludiert)

14.00 – 15.30 Uhr: Vortrag Christian Seiler, Journalist und Kulinarik-Experte1530 Uhr- 16.00 Uhr: Vortrag Heiner Raschhofer über Systemgastronomie

Seminargebühr € 35,– p. P. exkl. 20 % MwSt., exkl. Mittagessen

Anmeldung & Akkreditierung: karin.klotzinger@stadtmarketing.eu