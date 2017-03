Christoph Hauser und Maximilian Strohe, Berlin

Die Fichtestraße, hört man’s an dunklen Ecken munkeln, sei kulinarisch wohlerschlossen wie lang’ nicht mehr und das, liebe hungrige Menschen, können Sie nun einmal selbst kritisch überprüfen:

Es schicken sich nämlich das stadtbekannte Luxuswirtshaus

Herz & Niere und dessen Nebenniere, das tulus lotrek an, ihre Freundeskreise zu kombinieren, auf dass diese eine Schnittmenge bilden und gemeinsam alles ungeschehen machen, was Christoph Hauser, der mit inneren Werten punktet und Maximilian Strohe, der Mann für`s Tamtam, Ihnen auftischen.

Und damit Sie das Spektakel nicht allzu nüchtern betrachten, greifen Michael Köhle und Ilona Scholl dabei tüchtig zur Flasche und nehmen Ihnen so ganz nebenbei Schwellenangst und Fahrtüchtigkeit.



Wannwowaswieviel?

Wann: Am 9.4.2017 um 18:00 Uhr gibt’s Aperitif.

Um 18:30 ist Menübeginn.

Wo: Wir starten im tulus lotrek (Fichtestr. 24, 10967 Berlin) und ortswechseln nach dem 3. Gang rüber ins Herz&Niere

( Fichtestr. 31).

Was: 6 Gänge mit Weinbegleitung, Aperitif, Wasser, Kaffee und Schlussschnapperl.

Wieviel: 180 Euro pro Person und 40 Plätze insgesamt.

Karten für den kulinarischen Stadtspaziergang in guter, alter Fichtestraßenmanier (wenig Bewegung bei viel zu Essen) sind über

herzundniere@tuluslotrek.de käuflich erwerbbar. Zahlung erfolgt per Vorkasse. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir bei diesem Menü keine Rücksicht auf Allergien und Unverträglichkeiten nehmen können.

Mögen Blumenbeete zuschanden gehen!

Menü zum Spektakel

für den 9.4.2017

24-31 vol. 1

aperitif

amuse:

herz & niere: zickenbries & rinderherz

tulus lotrek: kürbis & rose

strohefeuerwerk:

hummer & kaviar

austernemulsion & eiskraut

pulpo & secreto

aprikose, blaubeere, bohne

aubrac-weiderind

63 tage trocken gereift

bibimbap: tatar, alge, kimchi

misosuppe: rücken, wachtelei, mark

hausermannskost:

steinbutt

hausgemachte chorizo & luftzwiebeln

schweinerei aus potsdam

rotkohl, apfel & rosmarin

rote bete & gewürzkuchen

malzeis

petit fours & kaffee

http://tuluslotrek.de

