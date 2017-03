Eleven Madison Park schliesst

Gottseidank schliesst Daniel Humm seinen Laden nicht für immer, sondern nur im Sommer.

Seit 11 Jahren ist das Drei-Sterne-Restaurant so wie es ist. Wir finden es toll. Aber Daniel und sein Partner Will wollen unbedingt es noch schöner machen! Ok, sollen sie halt! Wir sind gespannt!

Ab dem 9.Juni ist Schluß und die Renovierung fängt an!

Aber Humm & Guidara haben tolle Pläne.



Wer nun gedacht hat, das dynamische Duo lässt es mal ruhiger angehen, sieht sich getäuscht. Während des Sommers macht das EMP ein Pop-Up Restaurant in den Hamptons auf, das EMP Summer House in East Hampton. Ein ganz spannendes Projekt.

Blöd jedoch: Aufgrund des Partners American Express können nur American Express Karten Inhaber reservieren. (Eine beitragsfreie Amex Karte können Sie hier bestellen).

Falls Sie zufällig ein schönes Ferienhaus in den Hamptons gemietet haben, kommt das EMP auch zu Ihnen nach Hause. Anfragen an events@elevenmadisonpark.com.

Auch sonst sind die beiden New Yorker ausgesprochen rührig und haben enorm viele Pläne:

Im Wall Street Distrikt im Erdgeschoss des World Trade Center Tower3 wird ein 700 qm Restaurant entstehen, dass 2018 bereits eröffnen soll. In direkter Nachbarschaft befinden sich Eataly und die Epicerie Boulud.

Ein Fast Casual Restaurant namens Made Nice soll bereits in wenigen Wochen in der Nähe der Nomad Bar eröffnen.

Ende des Jahres wollen die beiden ein Nomad in Los Angeles eröffnen.

Ein zweistöckiges Fine Dining Restaurant soll 2019 an der Park Avenue eröffnen.

Gourmet Report wünscht seinem New Yorker Lieblingskoch viel Erfolg! Hau rein, Daniel! Viel Erfolg Euch beiden!

www.elevenmadisonpark.com