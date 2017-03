Ab sofort schwingt Simone Gottardello im neu eröffneten Restaurant EVO im Aqualux Hotel Spa

Suite & Terme den Kochlöffel und setzt in Bardolino am Gardasee auf regionale Gaumenfreuden

Aroma, Tradition und Kreativität – das sind die Ingredienzen der Gerichte von Simone Gottardello, der im neu eröffneten Restaurant EVO im Aqualux Hotel Spa Suite & Terme ab sofort neue Maßstäbe in der norditalienischen Küche setzt.

Nur hochwertige regionale und saisonale Zutaten aus überwiegend ökologischem Anbau schaffen es in Gottardellos Küche. Denn – nomen est omen – EVO ist die Abkürzung für EXTRA VERGINE D’OLIVA und verweist auf eine Basiszutat von Simone Gottardellos Speisen: Olivenöl. Aber nicht irgendein Öl, sondern ausschließlich mit dem hauseigenen Olivenöl EVO Viola Oil, das aus Oliven rund um Bardolino gewonnen wird, bereitet und verfeinert Gottardello seine kulinarischen Kreationen. Weitere regionale Spezialitäten wie Vialone Nano Reis kombiniert mit geräuchertem Lavaret, einem Forellenfisch aus dem Gardasee, der mit einer Mayonnaise aus Fischeiern und Rapunzeln angerichtet wird, können Gäste im EVO genießen. Typische Gemüse Oberitaliens wie roter Radicchio, Spargel und Sellerie bereitet Gottardello zu Kalbsbäckchen, Trüffeln vom Monte Baldo und Schnecken zu. Mit perfektionistischer Liebe zum Detail und dem Zusammenspiel der Aromen setzt er sie zu kulinarischen und optischen Gesamtkunstwerken zusammen, die in den Weinspezialitäten des Umlands wie Soave, Valpolicella, Amarone oder Bardolino ihre optimalen Begleiter finden.

Das EVO steht auch Gästen von außerhalb offen und verfügt über eine Sommerterrasse mit Blick in den kunstvoll angelegten Landschaftsgarten des Aqualux Hotel Spa Suite & Terme.

Im „KlimaHotel“ Aqualux Hotel Spa Suite & Terme finden die strengen Richtlinien der KlimaHaus Agentur Bozen Anwendung. Der sorgsame Umgang mit regionalen Ressourcen und Nachhaltigkeit stehen dabei im Mittelpunkt. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel empfängt seine Gäste in 125 modern eingerichteten Zimmern und Suiten. Natürliche Materialien sorgen für ein gesundes Raumklima und steigern das Wohlgefühl. In warmen Erd- und Naturtönen gehalten, bestimmen Holz, Glas und Stein die moderne Architektur des Hauses, das über sechs Thermalwasserpools, einen großzügig angelegten Spa-Bereich sowie ein Fitnessstudio verfügt. Geleitet wird das Aqualux Hotel Spa & Suite seit 2014 von der Veroneserin Lara Udovini.

www.aqualuxhotel.com