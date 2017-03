Thilo Bischoff eröffnet „Haus am See“ in Seeshaupt

Am 1. Mai erhält der Starnberger See einen neuen kulinarischen Ankerplatz. Dann wird das einstige „Lido“ zum „Haus am See“. Unter der Führung des ehemaligen Sternekochs Thilo Bischoff und seines Geschäftsführers Stefan Köhler, die seit 2014 gemeinsam das Wirtshaus „Ähndl“ am Murnauer Moos leiten, werden in den neu gestalteten Räumen bayerisch-kulinarische Genüsse gereicht.

Mit dem Motto „raffiniert einfach, einfach raffiniert“ sollen regionale Schmankerl serviert werden, die teils bodenständig, teils kreativ anmuten. Besucher erleben doppelte Sinnesfreuden direkt am Starnberger See: Vollendete Küche in vortrefflicher Lage. Das „Haus am See“ verfügt über eine romantische Sonnenterrasse, neu gestaltete Gasträume und einen prächtigen Bankettsaal, die den geeigneten Rahmen für Hochzeiten, Tagungen oder Incentives mit bis zu 180 Teilnehmern bieten.

Weitere Infos bei Stefan Köhler: 0172-1614043, Website folgt: www.hausamsee-seeshaupt.de