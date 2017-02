Das älteste kulinarische Festival der USA

Scottsdale Culinary Festival

100 Restaurants, 20 Bands, dutzende Chefköche und eine riesige Auswahl an herrlichen Speisen und Getränken – das ist das 39. Scottsdale Culinary Festival. Am 8. und 9. April 2017 werden wieder über 35.000 Feinschmecker bei dem am längsten bestehenden kulinarischen Festival in den USA ihren Gaumen verwöhnen. Neu in diesem Jahr ist die Local Lounge, wo lokale Weine, Spirituosen und Biere verkostet werden können. Die Gäste dürfen sich aber auch bei den anderen Zelten und Ständen sicher sein, dass all ihre Wünsche erfüllt werden: Vom exklusiven Mehrgänge-Menü bis hin zu traumhaften Schokoladenverkostungen ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Alle Infos unter: Scottsdale Culinary Festival