Frankfurter Hotellerie ehrt frisch ausgebildete Fachkräfte

Die 56 Mitgliedshotels des Branchenverbands Frankfurt Hotel Alliance e.V. (FHA) feierten Ende Januar die bestandenen Prüfungen ihrer frisch ausgebildeten Fachkräfte. Im Rahmen einer festlichen Freisprechungsfeier wurde der Hotelnachwuchs der Frankfurter Hotellerie ins Berufsleben entlassen.

Die Freude über die bestandenen Prüfungen war groß unter den rund 80 frischgebackenen Fachkräften aus den Mitgliedshotels der Frankfurt Hotel Alliance, die im Rahmen der Winter-Freisprechungsfeier des Verbandes ihren Erfolg gebührend begingen. Mit Familie, Freunden und Kollegen, Ausbilderinnen und Ausbildern ihrer Hotels, den Lehrerinnen und Lehrern der Bergius-Berufsschule sowie den Prüferinnen und Prüfern der IHK waren sie Ende Januar zu einem exklusiven Festakt in das Dorint Hotel Frankfurt Niederrad geladen.

Besonders geehrt wurden jeweils die beiden Punktbesten in fünf Ausbildungsberufen: Hotelfachfrau/-mann Hannah Biemel, IntercityHotel Frankfurt Airport, und Elena Alsfasser, Mövenpick Hotel Frankfurt City, Hotelkauffrau/-mann Svenja Günther, InterContinental Frankfurt, und Karolina Staneviciute, Lindner Hotel & Residence Main Plaza, Restaurantfachfrau/-mann Erik Veelmann, Grandhotel Hessischer Hof, Köchin/Koch Rebecca Murton und Matti Jonas Hönig, beide aus dem Schlosshotel Kronberg, Veranstaltungskauffrau/-mann Sophie Britsch, Steigenberger Frankfurter Hof, sowie Lena Schmitt aus dem Frankfurt Marriott Hotel.

FHA-Präsident Thomas R. Hilberath beglückwünschte die jungen Fachkräfte und ermutigte sie, ihren Berufsweg konsequent weiterzugehen: „Die Hotellerie bietet berufliche Möglichkeiten, wie sie vergleichbar nur in wenigen anderen Berufszweigen zu finden sind. Bleiben Sie dabei und nutzen Sie Ihre Chancen.“

Die Geschäftsführerin für Aus- und Weiterbildung der IHK Frankfurt am Main, Dr. Brigitte Scheuerle, wies in ihrem Grußwort an den Branchennachwuchs daraufhin, dass Fachkräfte mit einer hochwertigen Ausbildung in Deutschland auch international begehrt sind und im In- und Ausland hervorragende Karrierechancen in der Hotellerie haben.

Keynote-Speaker des Abends war Jean-Georges Ploner, gefragter Trainer und Berater für Hotellerie und Gastronomie. Mit seinem Unternehmen Ploner Hospitality Consulting berät er weltweit Hotels und Restaurants und kreiert innovative Konzepte und Lösungen für das Gastgewerbe. Der Branchenprofi berichtete in seinem launigen Vortrag von seiner eigenen Ausbildung und seinen langjährigen Erfahrungen in der Hospitality-Branche.

Die Freisprechungsfeier der Mitgliedsbetriebe der Frankfurt Hotel Alliance findet zweimal im Jahr jeweils zu den Winter- und Sommer-Abschlussprüfungen mit über 200 Teilnehmern als feierliche Abendveranstaltung in einem Mitgliedshotel der FHA statt.

Frankfurter Hotel Alliance