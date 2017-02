Bundeszentrum für Ernährung geht an den Start

Ernährungskommunikation national gedacht

Essen ist ein sehr wichtiges, viel diskutiertes und hoch emotionales Thema unserer Zeit. Immer mehr Menschen wünschen sich klare und neutrale Informationen. Genau das ist der Grund dafür, in Deutschland eine zentrale Einrichtung für Ernährungskommunikation zu schaffen. Am 1. Februar 2017 ist es soweit, dann erfolgt der Startschuss für das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

Diese neue Anlaufstelle für Ernährungsfragen wird eingerichtet vom

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Sie

informiert kompetent rund ums Essen und Trinken. Neutral,

wissenschaftlich fundiert und vor allem ganz nah am Alltag der

Verbraucherinnen und Verbraucher. Bundesernährungsminister Christian

Schmidt gab vor Beginn der Internationalen Grünen Woche in Berlin den

Starttermin bekannt. „Ziel ist die Etablierung eines Kompetenz- und

Kommunikationszentrums für Ernährungsfragen nach dem Vorbild der

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“, so Schmidt. „Das

BZfE wird die Stimme und der Ansprechpartner für alle Fragen der

Ernährung – vom Acker bis zum Teller und in jedem Lebensalter.“

Im neuen Bundeszentrum werden Aufgaben des aid infodienst e. V. (aid)

und der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) rund um

das Thema Ernährung gebündelt. Dazu wird der aid mit seinen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und seinen bisherigen Aufgaben in

die BLE integriert, das BZfE bildet dabei eine eigene Abteilung Der

inhaltliche Ausbau hin zu einem Kompetenz- und Kommunikationszentrum

für Ernährungsfragen wird schrittweise erfolgen.

Dr. Margareta Büning-Fesel, bislang Geschäftsführerin des aid und

künftige Leiterin des neuen Bundeszentrums für Ernährung hat

bereits konkrete Vorstellungen: „Wir möchten in der Gesellschaft

ein noch besseres Bewusstsein für die Bedeutung einer ausgewogenen

und nachhaltigen Ernährung schaffen und Menschen dabei helfen, die

Selbstsicherheit im Umgang mit der eigenen Ernährung zu stärken.“

Die bewährten Medien und die Kommunikation des aid werden somit

genauso weiter geführt wie die Aktivitäten der BLE, nur eben unter

einem Dach.

Synergien nutzen, steht auch für Dr. Hanns-Christoph Eiden,

Präsident der BLE ganz oben auf der Agenda: „Erkenntnisse der IN

FORM Projektträgerschaft, Ergebnisse der bundesweiten

Schulvernetzungsstellen oder der Kampagne ‘Zu gut für die Tonne‘

können genutzt und im Sinne einer zielgruppenspezifischen

Kommunikation zusammengeführt werden.“

www.bzfe.de