Chefköche geben Tipps rund um die italienische Küche.

Gäste von Costa Kreuzfahrten können sich ab sofort auf die neue Kochshow „Bravo Chef“ freuen: Hier zeigen die Costa Chefköche höchstpersönlich Schritt für Schritt wie die besten Gerichte der italienischen und internationalen Küche zubereitet werden. Außerdem können die Gäste selbst in Kochduellen gegeneinander antreten. „Bravo Chef“ machte sein erfolgreiches Debüt bereits im November

an Bord der Costa Pacifica und wird nun auf sieben weiteren Costa Schiffen zu sehen sein. Auch alle Kreuzfahrten im Sommer 2017 ab den vier deutschen Abfahrtshäfen werden das Showhighlight „Bravo Chef“ bereits mit im Gepäck haben.

Gemäß dem Motto „Italy’s Finest“ bietet Costa seinen Gästen täglich hochwertige Gerichte aus insgesamt 18 italienischen Regionen in den Restaurants an Bord. Dank „Bravo Chef: The Show“ haben Urlauber nun die Möglichkeit, einige dieser traditionellen Rezepte zu lernen und mit nach Hause zu nehmen. Darüber hinaus gibt es viele nützliche Tipps zur Vorbereitung eines perfekten Dinners durch den Maitre D‘ sowie den Somelier an Bord.

In der zweiten Version „Bravo, Chef: The Battle“ kämpfen Gäste unter den strengen Augen einer Jury in verschiedenen Kochwettbewerben um den Titel „BravoChef for a day“. Am Ende des Abends kann jeweils ein Gast ein Dinner für zwei Personen in einem der Restaurants an Bord gewinnen.

Nach der erfolgreichen Premiere am 18. November auf der Costa Pacifica wird die neue Show nun auch auf der Costa Fascinosa, Costa Deliziosa, Costa Magica, Costa Favolosa, Costa Diadema, Costa Luminosa und Costa Mediterranea zu sehen sein.