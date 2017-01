Daniel Achilles, freistoff, Berlin

Das f r e i s t o f f kehrt zurück. Daniel Achilles nimmt seine Gäste mit nach Großbritannien und Indien. Es sind nur noch wenige Wochen, bis das Winterkonzept des Berliner Spitzenkochs Daniel Achilles offiziell startet. Denn am 7. Februar 2017 eröffnet das f r e i s t o f f, das Berliner und Gäste aus aller Welt bis zum 18. März 2017 erneut auf kulinarische Entdeckungsreise mitnimmt. Wie schon im letzten Sommer werden Küchenchef Daniel Achilles und sein Team in dieser Zeit, und im Gegensatz zur sonst gewohnten Sterne-Küche des reinstoff, eine legere Wohlfühlküche anbieten, deren Ursprung diesmal in den Ländern Großbritannien und Indien liegt.

Vom 7. bis zum 25. Februar 2017 geht es daher kulinarisch zunächst über den Ärmelkanal nach Großbritannien, wo sich der 40-jährige Achilles bei seinem Trip durch die Londoner Food Szene vergangene Woche bereits jede Menge Inspiration holen konnte. Gefreut werden darf sich so unter anderem schon jetzt auf einen hausgemachtem Sardinen Toast mit Rinderpastrami und Chips oder auf einen englischen Toast mit dreierlei Schmalz – Zwiebel, Paprika und Pilz. Die zweite Station im Rahmen der f r e i s t o f f Winteredition führt hingegen in südlichere Gefilde. In ein Land, das für seine Farbvielfalt und jede Menge exotische Gewürze bekannt ist: Indien. Gerichte wie gegrillte Ananas mit Tandoori-Geflügelleber oder Lammbällchen mit Petersilienwurzel, Brokkoliblüten und hausgemachtes Naan-Brot werden dann vom 28. Februar bis 18. März 2017 auf der Karte des f r e i s t o f f zu finden sein und hoffentlich begeistern.

Aber keine Sorge, die unverwechselbare Handschrift von Daniel Achilles bleibt natürlich auch dieses Mal erhalten und so liegt der Fokus im f r e i s t o f f, wie auch bei seinem großen Bruder dem reinstoff, trotz allem auf dem „Stoff“ – also dem Produkt als solchem. Übrigens: nicht nur die Küche des reinstoff wird sich in dieser Zeit verwandeln, auch die in den historischen Edisonhöfen gelegenen Räumlichkeiten werden während des f r e i s t o f f ein kleines Makeover erhalten. Statt weißer Tischwäsche und edlem Geschirr sorgen passende Accessoires, rustikales Packpapier und ein Mix aus Vintage-Porzellan und einfachem Besteck für ein entspanntes Ambiente, in dem es sich gut genießen lässt.

Das f r e i s t o f f befindet sich vom 7. Februar bis zum 18. März 2017 in den Räumlichkeiten des Restaurants reinstoff, Schlegelstraße 26c in 10115 Berlin und ist dienstags bis samstags von 12 bis 14 Uhr sowie von 18.30 bis 22.30 Uhr geöffnet. Reservierungen können wie gewohnt auf der Internet-Seite www.reinstoff.eu vorgenommen werden.