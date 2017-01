BURNS NIGHT 2017 in Schottland – mit Burns Supper.

Jedes Jahr am 25. Januar zelebrieren die Schotten traditionell den Geburtstag ihres Nationaldichters, Robert Burns.

Seit über 200 Jahren ist der 25. Januar ein ganz besonderer Tag im schottischen Kalender. Er steht für Poesie und Literatur – aber auch für Haggis und Whisky! Die Schotten lassen es sich am Geburtstag ihres Nationaldichters nicht nehmen, ihm zu Ehren ein ganz besonderes Abendessen zu veranstalten, das sogenannte Burns Supper.



Wer war Robert Burns?

Robert Burns wurde am 25. Januar 1759 in Alloway in Ayrshire geboren. Trotz seines kurzen Lebens – er starb im Alter von nur 37 Jahren – hinterließ er einen umfangreichen Katalog an Gedichten und Liedern, die sich bis heute größter Beliebtheit erfreuen. Sein erstes Liebesgedicht schrieb Burns, der in ärmlichen Verhältmissen aufwuchs, im Alter von 15 Jahren. Im Laufe seines Lebens widmete er der Damenwelt Hunderte von Versen und zeugte zwölf Kinder, neun davon mit seiner Ehefrau Jean Armour. Trotz seines Ruhms vergaß Burns nie seine Wurzeln. Seine Liebe für die Landarbeit blieb bestehen und seine Werke handelten oft von den Problemen der ärmeren Gesellschaftsschichten. So setzte er sich stark für mehr soziale Gerechtigkeit ein.

Was ist ein Burns Supper?

Das erste Burns Supper fand im Juli 1801 statt, als sich neun von Burns‘ engsten Freunden an seinem fünften Todestag trafen, um ihm gemeinsam zu gedenken. Dieser Abend wurde im Burns Cottage in Alloway abgehalten und beinhaltete eine köstliche Mahlzeit (natürlich Haggis!), Vorträge aus Burns‘ Werken und eine Rede zu Ehren des großen Barden. Dieser Abend war so ein Erfolg, dass sie sich entschieden, ihn zu wiederholen (dieses Mal zu Ehren von Burns‘ Geburtstag). Damit legten sie den Grundstein für die Tradition, die wir heute als Burns Night kennen.

Jedes Burns Supper ist anders, aber der Ablauf ist im Allgemeinen wie folgt:

1. Beginn

Alle versammeln sich, der Gastgeber spricht ein paar Worte, die Gäste nehmen Platz und das Selkirk Grace wird rezitiert.

2. Die Mahlzeit

Die Vorspeise wird serviert, der Haggis wird angeschnitten, der Gastgeber trägt den Address to a Haggis vor, alle stoßen auf den Haggis an und die Hauptspeise, sowie anschließend der Nachtisch, werden serviert.

3. Nach dem Essen

Mehrere ausgewählte Texte von Burns werden vorgetragen, unterbrochen durch die Hauptrede zu Ehren des Dichters (Immortal Memory) und zwei Toasts.

4. Abschluss

Der Gastgeber bedankt sich bei den Gästen, dann erheben sich alle und singen Auld Lang Syne und kreuzen bei der Zeile „And there’s a hand, my trusty fere!“ die Arme und geben sich die Hand.

Wo können Urlauber in Schottland mitfeiern?

Viele Restaurants und Pubs in Schottland veranstalten Burns Supper, denen man sich anschließen kann (unbedingt im Voraus buchen!). Und manche Orte nehmen die Burns Night gleich zum Anlass für ein eigenes Festival:

Big Burns Supper, Dumfries & Galloway, 20. – 29. Januar 2017

The Big Burns Supper ist die weltgrößte Party zu Ehren von Robert Burns und dauert ganze 10 Tage. Highlights sind zum Beispiel eine interaktive Haggis-Jagd, musikalische Darbietungen und das Festival of Light Projekt.

Burns Unbound, Edinburgh, 22. Januar 2017

Im National Museum of Scotland erwartet Besucher ein volles Programm an Aktivitäten rund um Robert Burns und sein Werk bei Burns Unbound.

Alloway 1759, Ayrshire, Monat Januar

Feiern Sie den Geburtstag des Barden in seinem Geburtsort Alloway. Das Alloway 1759 Festival lässt Burns Cottage und andere Wahrzeichen dieses Jahr bei einer ganz besonderen Tour in magischem Licht erstrahlen. Und lassen Sie sich auf keinen Fall die World Haggis Hurling Championships entgehen!

www.visitscotland.com/burns