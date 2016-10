DIE BESTEN TRIPADVISOR RESTAURANTS

TripAdvisor präsentiert die Travellers‘ Choice Awards für Restaurants mit Schwerpunkt auf gehobene und erstmals regionale Küche



Wo schmeckt‘s in Deutschland aktuell am besten? Das verrät TripAdvisor mit den Gewinnern der Travellers‘ Choice Awards für Restaurants. Die Auszeichnung basiert auf Millionen von Bewertungen und Meinungen der globalen Reise-Community und wird in der Kategorie „gehobene Küche“ sowie erstmalig auch für Restaurants mit Fokus auf „regionale Küche“ vergeben. Während das Ranking der Gourmetlokale von Berlin angeführt wird, liegt eine Heidelberger Weinstube bei den regionalen Gewinnern vorn.



„Nicht ohne mein Smartphone - nahezu 50 Prozent des Traffics auf TripAdvisor kommt heute über die App oder das mobile Web, und bei einem signifikanten Teil geht es dabei um Restaurants“, sagt Pia Schratzenstaller, Pressesprecherin bei TripAdvisor in Deutschland. „Wer eines der Lokale ansteuert, die bei unserer Reise-Community besonders beliebt sind, sollte lieber vorab einen Tisch reservieren, was sehr leicht auch über unsere App möglich ist.“



Die besten Gourmet-Restaurants in Deutschland

Wenn es um Kulinarik-Tempel für den besonderen Anlass geht, hat die Hauptstadt bei den diesjährigen Travellers‘ Choice Awards für Restaurants die Nase vorn: Gleich fünf Berliner Lokale finden sich unter den Top Ten der Kategorie „gehobene Küche“. Allen voran das Bieberbau, das dank eines eigenen, großangelegten Gewürzgartens auf Kräuter wie Bronzefenchel und Thüringer Koriander setzt. Platz zwei und drei belegen das Lokal von Tim Raue, bekannt für asiatisch-inspirierte Fusion-Küche, sowie das familiengeführte Heising, mit Fokus auf französische Kochkunst. Auf Platz sieben rangiert das trendige Cookies Cream, das mit einer rein vegetarischen Speisekarte überzeugt. Aus der Hansestadt haben es drei Betriebe in das Ranking geschafft, darunter das Lokal eines TV-Kochs, bei dem die Reise-Community besonders das Sushi schätzt, sowie das Steakhaus [m]eatery, mit erlesenem Fleischangebot aus Argentinien, Europa und den USA.



Restaurant Bieberbau, Berlin - „Neudeutsche, kreative Geschmacksvariationen”

Restaurant Tim Raue, Berlin - “Europe-Asian Fusion at its best”

Heising, Berlin - „Klassisch gute Küche, tolles Ambiente”

FACIL, Berlin - „Superlecker und eine tolle Location”

[m]eatery bar + restaurant, Hamburg - „Fleisch für Genießer”

Broeding, München - „Empfehlenswerte Kochkunst”

Cookies Cream, Berlin - „Außergewöhnlich und angesagt”

Henssler Henssler, Hamburg - „Sushi mit WOW-Effekt”

Restaurant Medici, Frankfurt - „Ausgezeichnete Küche und Service”

Fischereihafen-Restaurant, Hamburg - „Das BESTE Fischrestaurant in Hamburg”



Die besten Adressen für regionale Küche in Deutschland

Die Nummer eins unter den Travellers‘ Choice Gewinnern für regionale Küche kommt aus dem Südwesten Deutschlands und hat sich einer Leibspeise der Deutschen verschrieben: Die Schnitzelbank in einer Heidelberger Weinstube, in der schon der Schauspieler Heinrich George, Vater von Götz George, zu Gast war. Auf die Zubereitung des Fleischstückes in goldbrauner Panade hat sich auch die Kölner Gaststätte Bei Oma Kleinmann spezialisiert. Rheinische Spezialitäten, wie „Kotelett und Kölsch“, werden auch in der urigen Kultkneipe Lommerzheim großgeschrieben. Im Ranking finden sich zudem einige Lokale, die bayerische Schmankerl und Bierspezialitäten offerieren, wie zum Beispiel das ehemals herzoglich-bayerische Bräustüberl am Tegernsee sowie das Zwickl und Zum Dürnbräu in München. Platz sechs der Bestenliste belegt die Nürnberger Albrecht-Dürer-Stube, ein traditionsreiches Wirtshaus, in dem Gäste in den Genuss von fränkischen Speisen kommen. Bei der kulinarischen Vielfalt Deutschlands darf die ostpreußische Küche nicht fehlen: drei Berliner Lokale - darunter das Traditionshaus Marjellchen - sind ebenfalls in den Top Ten vertreten.



Schnitzelbank, Heidelberg - „Schnitzel und Wein, lass nicht sein! ;)”

Marjellchen, Berlin - „Leckere ostpreußische Gerichte in schönem Ambiente”

Dicke Wirtin, Berlin - „Original Berliner Küche”

Gaststätte Bei Oma Kleinmann, Köln - „Der Schnitzel-Himmel in Köln”

Zwickl, München - „Geniales Lokal für bayrische Kost”

Albrecht-Dürer-Stube, Nürnberg - „Fränkisch, urig, prima!”

Zum Dürnbräu, München - „Ausgezeichnete Münchner Gaststätte”

Lommerzheim, Köln - „Kotelett und Kölsch 1A”

Bräustüberl Tegernsee, Tegernsee - „Bier, Brezen & Braten - Bayern pur”

Gasthaus Krombach, Berlin - „Deutsche Küche, wie sie sein soll”

Österreich:

1. Steirereck, Wien - „Ein kulinarisches Erlebnis der Sonderklasse!”

2. Loca, Wien - „Außerordentliche Gaumenfreude zum kleinen Preis”

3. TIAN, Wien - „Fleischlos TOP”

4. Le Ciel by Toni Mörwald, Wien - „Le Ciel - dem Himmel so nah”

5. Dstrikt Steakhouse, Wien - „Von Anfang bis Ende ein Genuss”

6. Schlossberg, Graz - „Super Küche und ein imposanter Blick”

7. El Gaucho, Graz - „Super Service, Top-Adresse für Fleisch-Liebhaber ”

8. Carpe Diem, Salzburg - „Interessantes und ausgezeichnetes, ungewöhnliches Essen”

9. St. Peter Stiftskeller, Salzburg - „Hervorragendes Essen in wunderschönem Ambiente”

10. at eight, Wien - „Gaumenfreuden”

Die Gewinner der Travellers‘ Choice Awards für Restaurants wurden mittels eines Algorithmus auf Grundlage der Qualität und Quantität der Bewertungen von Reisenden über die auf TripAdvisor gelisteten Restaurants weltweit innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten ermittelt. Dezidierte Listen stehen zur Verfügung für: weltweit, Asien, Europa, Kanada, USA, UK, Südamerika, Süd-Pazifik, Indien und Mexiko. Insgesamt wurden 528 Restaurants ausgezeichnet.



Gewinner weltweit: https://www.tripadvisor.de/TravelersChoice-Restaurants

Gewinner Europa: https://www.tripadvisor.de/TravelersChoice-Restaurants-cFineDining-g4

