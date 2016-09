METRO ACCELERATOR UND TECHSTARS

Zweites Programm des METRO Accelerator powered by Techstars startet am 12. September in Berlin - Zehn Startups von internationaler Jury ausgewählt - Mehr als 600 Bewerbungen aus 65 Ländern . Förderung von digitalen Services für Hotellerie, Restaurants, Cafes & Catering

Der METRO Accelerator powered by Techstars geht in die zweite Runde. Dieses Mal haben sich mehr als 600 Gründerteams aus 65 Ländern für einen der zehn begehrten Plätze im METRO Accelerator in Berlin beworben. Das sind rund 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Im September starteten die zehn besten Startups in Berlin und entwickeln ihre digitalen Lösungen für die Gastronomie 2.0 in einem dreimonatigen Programm weiter. Im Dezember präsentieren sie dann die Lösungen potenziellen Investoren. Die Gründer werden im gesamten Zeitraum von Mentoren aus der Branche begleitet und von METRO durch Infrastruktur, Netzwerk und Wissen unterstützt.

"Nach dem sehr erfolgreichen Start des Accelerators vergangenes Jahr freuen wir uns auf neue, frische Ideen. Die Innovationen der Gründer helfen unseren Kunden und der gesamten Gastronomie- und Hotelbranche digitaler zu werden und weiter zu wachsen", so Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender der METRO AG. "Als globales Handelsunternehmen verfolgen wir weltweit die Trends rund um die Gastronomie 2.0 und schieben durch unseren Accelerator die Digitalisierung an. Gleichzeitig fördern wir die Vernetzung und lassen neue Leistungen und Lösungen für unsere Kunden Wirklichkeit werden."

METRO Accelerator weltweit gefragt

Über drei Monate konnten sich weltweit Gründerteams, die digitale Lösungen im Bereich Hotellerie, Restaurants und Catering (HoReCa) entwickeln, für den METRO Accelerator bewerben. 2016 stieg die Anzahl an Bewerber erneut an. Mehr als 600 Startups aus 65 Ländern bewarben sich - darunter auch aus internationalen Gründer-Zentren wie den USA, UK, Israel und Frankreich. "Die Qualität der Bewerbungen war stark, viele Unternehmen haben bereits etablierte Produkte am Markt und generieren Umsatz, einige sind schon profitabel. Das zeigt uns, dass sich der METRO Accelerator als attraktive Plattform und Treiber für die Gastronomie 2.0 etabliert hat", sagt Jens Lapinski, Managing Director Techstars des METRO Accelerator. "In diesem Jahr haben wir ausschließlich Firmen in den Top 10, die mit Ihrem Produkt schon erfolgreich in den Markt gestartet sind und wo METRO und Techstars bei der erfolgreichen Skalierung des Geschäftes helfen können", so Lapinski weiter.

Idee plus Ausführung gesucht

Bei der Auswahl der zehn Teilnehmer, die in Berlin für drei Monate einen Mentor aus der Branche, sowie Infrastruktur, Netzwerk, Zugang und Wissen von METRO bekommen, spielt nicht nur die Geschäftsidee eine wichtige Rolle. Bewerber müssen als Team und Unternehmer ihre Idee am Markt etablieren können. "Wir wollen innovative Ideen, die unternehmerisch Substanz haben. Entscheidend ist die Kombination aus Idee, Gründungsteam, Netzwerk und der Fähigkeit das Produkt vermarkten zu können", betont Alexander Zumdieck, Managing Director METRO des METRO Accelerator.

Für die Auswahl der besten Startups bilden rund ein Dutzend Experten aus unterschiedlichen Bereichen der METRO zusammen mit hochkarätigen Mentoren und Fachleuten des US-Partnerunternehmens Techstars eine etwa 20-köpfige Jury. Jeder Gutachter gibt eine persönliche Einschätzung der Personen sowie der Geschäftsidee des Startups ab. Nach verschiedenen Auswahlstufen wurden in persönlichen Gesprächen aus einer TOP 20-Gruppe die zehn Teilnehmer ermittelt.

20.09.2016

