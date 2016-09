Essen und Trinken der besten Köche und Winzer Österreichs



100 Haubenköche

50 Winzer



17. und 18. September 2016

Kursalon Hübner

Johannesgasse 33, 1010 Wien



Öffnungszeiten: Samstag 17.09.2016 11-20 Uhr

Sonntag 18.09.2016 10-19 Uhr

Von der klassischen Wirtshausküche bis zur kreativen Avantgarde - zum ersten Mal bringt Gault&Millau die besten Haubenköche aus ganz Österreich nach Wien.



Mit dabei sind allen voran:

Norbert Niederkofler (Südtirol), Rudolf Obauer (S), Heinz Reitbauer (W), Simon Taxacher (T), Andreas Döllerer (S) uvm.



Doch was wäre das beste Essen ohne den passenden Begleiter? Nur das halbe Vergnügen. Daher präsentiert Gault&Millau außerdem ausgewählte Winzer mit ihren Weinen, sowie Bier-, Schnaps- und Fruchtsaftproduzenten mit ihren prämierten Produkten.



Ein kleiner Vorgeschmack:

Domäne Wachau, Schlossweingut Graf Hardegg, Weingut Bründlmayer, Weingut Esterhazy, Weingut Hirtzberger, Weingut Fritz Wieninger, Weingut Jurtschitsch, Weingut Schwarzböck uvm.



Von 17. bis 18. September 2016 bieten die Koch-Stars ihre Speisen im Kursalon Hübner nicht bloß zum Verkosten an, sondern einige liefern in der Showküche (im Pavillon des Kursalons Hübner) auch einen exklusiven Einblick in ihre Küchentricks, geben Tipps für das beste Gelingen am Herd und stellen ihr Ausnahme-Talent noch einmal vor Publikum unter Beweis.



Eine Auswahl:

Andreas Döllerer (3 Hauben, 18 Punkte): Huchen, Purple Haze Karotte & Gelber Enzian

Norbert Niederkofler (4 Hauben, 19 Punkte): Tomatenrisotto Bottarga und Basilikumöl

Patisserie Hotel Sacher: Das Geheimnis der Sachertorte

Heinz Reitbauer (4 Hauben, 19 Punkte): Beinfleisch vom Almochsen mit Kerbelwurzelcreme

Simon Taxacher (4 Hauben, 19 Punkte): Tiroler Kaspressknödel in der Brennsuppe

Hubert Wallner (3 Hauben, 17 Punkte): Techelsberger Kasnudeln



Das Beste vom Besten - die Genuss-Messe der Superlative !

Tickets erhältlich unter www.wien-ticket.at

Vorverkauf € 42,- (1 Tag), € 75,- (2-Tages-Pass)

Tageskassa € 49,- (1 Tag), € 89,- (2-Tages-Pass)



Mit Ihrem Ticket erhalten Sie 2 Jetons, die Sie gegen 2 Speisen Ihrer Wahl eintauschen können. Sollten Sie sich danach noch weiter durch unser vielfältiges Angebot an Österreichs Spitzenrestaurants durchkosten wollen, gibt es die Möglichkeit, Jetons vor Ort nachzukaufen.

Holen Sie sich als Geschenk Ihr persönliches Riedel-Verkostungsglas und lassen Sie sich von unseren Top-Winzern die besten Weine aus Ihrem Sortiment einschenken.

Für unsere Gäste ist die Ausgabe all unserer alkoholischen und alkoholfreien Getränke gratis.





16.09.2016

