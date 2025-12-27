Hotel Hochschober startet als Vorreiter die Ausbildung zur Fachkraft für vegetarische Kulinarik. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Hochschober auf der Turracher Höhe in Kärnten setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Gastronomie.

Enya L. aus dem Lungau und Sina H. vom Ammersee in Bayern sind die ersten Fachkräfte für vegetarische Kulinarik

Seit September 2025 bildet das renommierte Haus als erster Betrieb in Kärnten und einer von wenigen in ganz Österreich Lehrlinge speziell zur „Fachkraft für vegetarische Kulinarik“ aus. Dieses innovative Ausbildungsangebot unterstreicht die konsequente Ausrichtung des Hochschobers auf Tierwohl, Klima- und Umweltschutz sowie auf moderne Ansprüche an gesunde, naturnahe Küche.

Vegetarische Kulinarik: Ausbildung mit Zukunft

Die Premieren-Lehrlinge sind zwei junge Frauen – Enya L. aus dem Lungau und Sina H. vom Ammersee in Bayern. Das Küchenteam rund um Küchenchef Arnold Pucher ist bestens vorbereitet: Bereits seit 2013 bietet das Hotel Hochschober zu jeder Mahlzeit vegetarische und vegane Alternativen an. Die neue Speziallehre erfordert organisatorisch lediglich den geblockten Berufsschulunterricht, der derzeit exklusiv in Wien stattfindet.

Laura De Monte, Leiterin der Personalabteilung, betont: „Wir hatten großen Zuspruch, vor allem von jungen Menschen aus urbanen Regionen, die bereits einen Abschluss oder eine andere Ausbildung haben. Die reiferen Lehrlinge bereichern unser Küchenteam sehr.“

Eigentümerin und Geschäftsführerin Karin Leeb sieht die Maßnahme als Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie des Hotels: „Wir sehen in diesem Lehrberuf einen sinnstiftenden Beitrag zum Tierwohl sowie zum Klima- und Umweltschutz. Wir verzichten konsequent auf industriell gefertigte Ersatzprodukte und schulen unsere Lehrlinge, natürliche Pflanzenalternativen kreativ einzusetzen, um tierische Eiweißkomponenten zu ersetzen.“

Tradition und Innovation – Ausbildungskompetenz seit den 1960er-Jahren

Das Hotel Hochschober gilt seit Jahrzehnten als Ausbildungsbetrieb mit exzellenter Reputation. Seit Anfang der 1960er-Jahre werden hier eigene Fachkräfte für Küche, Service und internationale Tourismusbranche ausgebildet. Karin Leeb hebt den ganzheitlichen Ansatz der Lehrlingsförderung hervor: „Wir übernehmen eine verantwortungsvolle Aufgabe und begleiten die jungen Menschen nicht nur fachlich, sondern auch auf dem Weg zum Erwachsenwerden.“

Die Nachfrage nach Lehrstellen im Hochschober ist groß – in Spitzenjahren wurden bis zu 25 Lehrlinge gleichzeitig ausgebildet. Nach pandemiebedingtem Rückgang steigt das Interesse an qualifizierten gastronomischen Ausbildungen wieder deutlich. Aktuell beschäftigt das Hotel rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 20 Nationen, davon 11 Auszubildende in verschiedenen Bereichen wie Küche, Service, Hotelfach, Verwaltung und Kosmetik.

Mitarbeiterakademie und ganzheitliche Förderung

Die hoteleigene Mitarbeiterakademie bietet zahlreiche Zusatzangebote: Kick-Off-Treffen für Eltern und Azubis, Buddy-System, Wettbewerbe, Austauschprogramme mit Stadthotels, Workshops und individuelle Förderung. Das stärkt die Gemeinschaft und die persönliche Entwicklung der Lehrlinge.

Hotel Hochschober

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Hochschober auf 1.763 Metern Seehöhe, direkt am Turracher See, steht für gelebte Herzlichkeit, Innovation und Inklusivität. Es bietet 116 Zimmer, Bibliothek, Spielräume, Sportbasislager, Kinder- und Jugendvilla, Klangturm, orientalischen Hamam, authentischen Chinaturm, Kristall Spa und die Waldvilla mit Fitnessstudio. Bekannt sind über 100 Inklusivleistungen, die nach dem Motto „HochschoberN“ den Aufenthalt besonders machen.

Fazit

Mit der Pionierausbildung zur Fachkraft für vegetarische Kulinarik beweist das Hotel Hochschober Innovationskraft, Verantwortung und Weitblick für die Zukunft der Hotellerie und Gastronomie – wegweisend für Betriebe in Österreich und darüber hinaus.