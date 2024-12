Die Bliss Group setzt zu einer neuen Ausgabe ihres Restaurants Stories an und holt sich dafür renommierte Unterstützung: Hendrik Otto kocht bei dem Heidelberger Pop-Up

Hendrik Otto

Hendrik Otto kocht bei Heidelberger Pop-Up

Ab Februar nächsten Jahres präsentiert die Heidelberger Gastronomiegruppe Bliss für drei Monate das sechste Kapitel ihres Pop-up-Konzepts „Stories“. Das erfolgreiche Format, das an ungewöhnlichen Orten ein ebenso ungewöhnliches kulinarisches Erlebnis bietet, wird zum zweiten Mal mit den Kreationen eines 2-Sterne-Kochs aufwarten. Im vergangenen Jahr entwickelte 2-Sterne-Koch Boris Rommel vom Schlosshotel Friedrichsruhe gemeinsam mit Sven Günther, Küchendirektor der Bliss-Gruppe, das mehrgängige Menü. Diesmal wird Hendrik Otto, der bis 2021 über zehn Jahre lang das Restaurant Lorenz Adlon im Hotel Adlon Kempinski prägte, dem Menü seine Handschrift geben. Im Adlon verdiente er sich nicht nur über all die Jahre zwei Sterne, sondern bekochte auch hochrangige Gäste wie Angela Merkel und Barack Obama. Seit zwei Jahren ist er mit seinem Unternehmen „Sterne im Glas“ selbstständig und berät die Helios-Kliniken bei der kulinarischen Weiterentwicklung.

Räume werden eigens für Konzept gestaltet

Bereits seit 2018 verfolgt die Bliss Group ihre Pop-Up-Reihe Stories mit großem Erfolg. Dabei verlassene Gebäude temporär zu neuem Leben zu erwecken, ist mitunter ihr Markenzeichen. Bereits 2019 eröffneten die vier Geschäftsführer das Restaurant im leerstehenden Spielwarenkaufhaus Toys’R’us. Im letzten Jahr nutzten sie Deutschlands größte Ausstellungsfläche für Streetart-Kunst. „Für unsere neue Idee hat sich perfekt das leerstehende, ehemalige Verlagsgebäude des ehemaligen Springer Nature Verlags angeboten“, erklärt Swen Schmidt dem Gourmet Report. Das Gebäudeensemble in der Nähe der Heidelberger Kliniken entstand 1982. „Eines der Gebäude im achteckigen Wabenstil versprüht von außen und innen den Charme der 70er und 80er Jahre und bietet sich daher für genau dieses Thema an.“

Das Gastroerlebnis soll zu einer Zeitkapsel werden, die ganz bewusst den Titel „Good Times“ trägt: „Wir leben in bewegten Zeiten und ein Abend im Stories soll im Stil der 70er und 80er für Freude, Leichtigkeit und gute Laune stehen“, erklärt Schmidt. Starke, poppige Farben à la Andy Warhol sowie Möbel im Stil von Verner Panton werden das diesmalige Konzept unterstreichen. Ähnlich wie in der letzten Pop-Up-Location werden mehrere Räume bespielt und extra für den Zeitraum von drei Monaten aufwendig eingerichtet und gestaltet. Allein für den Um- und Einbau benötigt das Team zwei Monate. „Mittlerweile besitzen wir ein 500 Quadratmeter großes Hochregallager für all das Mobiliar und die Einrichtungsgegenstände, die wir so im Laufe der Jahre angesammelt haben“, erzählt Schmidt.

Menü mit 80-er Flair auf Gourmetniveau

Geplant ist im Foyer des Gebäudes mit dem Gäste-Empfang bei Klaviermusik zu starten. Nach dem Essen soll dieses Foyer auch als mögliche Partyfläche im Stil des „Studio 54“ dienen. Das Restaurant selbst ist die ehemalige Kantine des Verlags, die aber nicht mehr wiederzuerkennen sein wird. „Die Vielfältigkeit, die die Bliss Group in den jeweiligen Locations realisiert, die fasziniert mich“, sagt Hendrik Otto. „Es ist mein erstes Pop-Up-Engagement und ich freue mich darauf, meine Ideen und mein Können in ein neues Team einzubringen.“ Auch mit dem 5-Gänge-Plus-Menü will er an die bunte, fröhliche Zeit erinnern. „Da sind Klassiker, wie Toast Hawaii, Perlhuhnbrust oder Birne Helene tolle Vertreter. Allerdings natürlich auf hohem Niveau zeitgemäß umgesetzt.“ Die Speisen und der Genuss der Produkte stünden im Vordergrund: „Es braucht keine Effekthascherei“, sagt der erfahrene Koch.

Das Stories VI gastiert von Anfang Februar bis April dann in der Heidelberger Adresse Tiergartenstraße 17 von Mittwoch bis Samstag. Der Gastraum ist auf 120 Plätze ausgelegt, kann aber auf 200 Plätze vergrößert werden.

Für das VI. Kapitel hat sich die Stories Pop-up-Kitchen vom 6. Februar bis 30. April 2024 an insgesamt 37 Terminen im leerstehenden, ehemaligen Verlagsgebäude der Springer Nature Group einquartiert. Adresse: Tiergartenstraße 17, Heidelberg/Neuenheim. Geöffnet ist das temporäre Restaurant von Mittwoch bis Samstag. Check-In ist 18 – 18:30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Im Menüpreis von 165 Euro mittwochs und donnerstags und 185 Euro freitags und samstags ist eine alkoholische und nichtalkoholische Getränkebegleitung inbegriffen.



