Yoji Masuda, Vancouver

Restaurantführer MICHELIN Vancouver

Der MICHELIN-Führer hat die Restaurantauswahl 2024 für den MICHELIN Vancouver bekannt gegeben. Ein neues MICHELIN-Sternerestaurant, ein neuer Bib Gourmand und zwei neue empfohlene Restaurants wurden in die diesjährige Auswahl aufgenommen.

Das Sushi Masuda wurde in die exklusive Liste der MICHELIN-Sternerestaurants in Nordamerika aufgenommen, als das Restaurant auf der Bühne des Commodore Ballroom ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus wurde mit dem Gary’s ein neuer Bib Gourmand in den Stadtführer aufgenommen, womit sich die Gesamtzahl der ausgewählten Restaurants auf 16 erhöht. Die gesamte Auswahl, einschließlich der empfohlenen Restaurants, beläuft sich auf 77 Restaurants, in denen 23 verschiedene Küchen vertreten sind.

„Wir stoßen auf das dritte Jahr des MICHELIN-Führers in Vancouver an, und die wachsende Dynamik und das Talent der Restaurantgemeinschaft sind weiterhin beeindruckend“, so Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des MICHELIN-Führers gegenüber dem Gourmet Report. „Wir sind sehr stolz darauf, das Sushi Masuda mit einem MICHELIN-Stern auszuzeichnen und neue Lokale in der MICHELIN-Führer-Familie willkommen zu heißen. Die anonymen Inspektoren konnten die Leidenschaft der lokalen Restaurantgemeinschaft sehen und schmecken und freuen sich auf die weitere Entwicklung der lokalen kulinarischen Szene.“

Ein MICHELIN-Stern

Sushi Masuda (Japanische Küche)

Das Betreten dieses bescheidenen Lokals mit fünf Sitzplätzen, das sich in der Ecke eines anderen Restaurants und hinter den Glastüren einer Druckerei befindet, erinnert uns daran, dass man ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen sollte. Der schlichte, spärliche Raum wird durch die kunstvoll einfachen, sorgfältigen Zubereitungen des Küchenchefs Yoji Masuda zum Leben erweckt, dem man seine Zeit in einem Spitzenrestaurant in Tokio deutlich anmerkt. Mit der Unterstützung seiner Frau Akari, die eine warme, aufmerksame Gastfreundschaft bietet, geht das Essen elegant voran, von einem genussvollen „Pudding“ aus süßer, rein schmeckender Seeteufelleber bis hin zu einem wunderbar gelatinösen Gürtelfisch, der mit Sake und Kombu gekocht wird, bevor er zu den tadellosen Nigiri kommt, die neben außergewöhnlichen Zutaten auch eine einzigartige Delikatesse und Präzision aufweisen.

Reis ist das wichtigste beim Sushi, sagt Meister Yoji Masuda, Vancouver

Bib Gourmand

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben ein neues Restaurant ausgewählt, das mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet wird, einer Auszeichnung für gutes Essen zu einem günstigen Preis.

Gary’s (französische Küche)

Es ist leicht, sich von diesem geselligen Lokal in der Nachbarschaft überzeugen zu lassen, das seinen lockeren Charme dem gemeinsamen Einsatz der Partner Bailey Hayward und Mathew Bishop (die für den Service bzw. die Küche verantwortlich sind) verdankt. Passend zur entspannten, freundlichen Atmosphäre ist die Küche rustikal und zugänglich, mit herzhaften Gerichten, die von der französischen Landküche inspiriert sind, wie Spargel mit Safran-Rouille oder Schweinekragen mit Petersiliensauce – und verpassen Sie nicht die fluffigen, frisch gebackenen Roggenbrötchen, die mit grüner Knoblauchbutter serviert werden. Zum Abschluss sollten Sie sich ein Dessert gönnen, z. B. ein Rum Baba, das mit Kamillensirup getränkt ist und mit einem Band aus dekadenter Pistaziencreme und einer Wolke aus Chantilly gekrönt wird.

Neben dem Bib Gourmand und den Sternen vergibt der Guide vier Sonderauszeichnungen:

Prix Lauréat Établissement Prix MICHELIN des

Cocktails Exceptionnels Fraser Crawford Kissa Tanto Prix MICHELIN de la Sommellerie Reverie Beall AnnaLena Prix MICHELIN du

Service Bailey Hayward Gary’s Prix MICHELIN du Jeune Chef Yoji Masuda Sushi Masuda

Guide MICHELIN Vancouver 2024 :

1 SterneRestaurant 10 Bib Gourmand (Cuisine de qualité à prix modéré) 16 Empfohlene Restaurants des Guide MICHELIN Vancouver 51 Gesamtzahl Restaurants 77 Küchenstile Sternerestaurants 5 Küchenstile Bib Gourmand 9 Küchenstile empfohlene Restaurants 23

Sternerestaurants im MICHELIN Vancouver 2024

Restaurant Distinction Adresse AnnaLena 1809 W. 1st Ave., V6J 5B8 Barbara 305 E. Pender St., V6A 0J3 Burdock & Co. 2702 Main St., V5T 3E8 iDen & QuanJuDe Beijing Duck House 2808 Cambie St., V5Z 2V5 Kissa Tanto 263 E. Pender St., V6A 1T8 Masayoshi 4376 Fraser St., V5V 4G3 Okeya Kyujiro 1038 Mainland St., V6B 2T4 Published on Main 3593 Main St., V5V 3N4 St. Lawrence 269 Powell St., V6A 1G3 Sushi Masuda (nouveauté) 1066 W. Hastings St., V6E 3X2

Restaurants Bib Gourmand Vancouver 2024

Restaurant Adresse Anh and Chi 3388 Main St., V5V 3M7 Chupito 322 W. Hastings St., V6B 1K6 Fable Kitchen 1944 W. 4th Ave., V6J 1M5 Farmer’s Apprentice 1535 W. 6th Ave., V6J 1R1 Gary’s (nouveauté) 1485 W. 12th Ave, V6H 1M6 Karma Indian Bistro 2741 W. 4th Ave., V6K 1P9 Little Bird Dim Sum + Craft Beer 2958 W. 4th Ave., V6K 1R4 Lunch Lady 1046 Commercial Dr., V5L 3W9 Magari by Oca 1260 Commercial Dr., V5L 2T6 Motonobu Udon 3501 E. Hastings St., V5K 0E5 Phnom Penh 244 E. Georgia St., V6A 1Z7 Say Mercy! 4298 Fraser St., V5V 4G2 Seaport City Seafood 2425 Cambie St., V5Z 4M5 Song (by Kin Kao) 317 E. Broadway, V5T 1W5 Sushi Hil 3330 Main St., V5V 3M7 Vij’s 3106 Cambie St., V5Z 2W2

Empfohlene Restaurants des Guide MICHELIN in Vancouver 2024

Restaurant Adresse ¿CóMO? Taperia 201 E. 7th Ave., V5T 0B4 acquafarina 425 W. Georgia St., V6B 5A1 Archer 1152 Alberni St., V6E 1A5 Ask for Luigi 305 Alexander St., V6A 1C4 Bacaro 1029 W. Cordova St., V6C 0B9 Bacchus 845 Hornby St., V6Z 1V1 Bao Bei 163 Keefer St., V6A 1X3 Bar Gobo 237 Union St., V6A 2B2 Bar Susu 209 E. 6th Ave., V5T 1J7 Bonjour Vietnam Bistro 3944 Fraser St., V5V 4E4 Botanist 1038 Canada Pl., V6C 0B9 Boulevard Kitchen & Oyster Bar 845 Burrard St., V6Z 2K6 Bravo (nouveauté) 4194 Fraser St., V5V 4E8 Café Medina 780 Richards St., V6B 3A4 Carlino 1115 Alberni St., V6E 1A5 Chang’An 1661 Granville St., V6Z 1N3 Chef’s Choice Chinese Cuisine 955 W. Broadway, V5Z 1K3 Cioppino’s 1133 Hamilton St., V6B 5P6 Delara 2272 W. 4th Ave., V6K 1N8 Dynasty Seafood 108-777 W. Broadway, V5Z 4J7 Elisa 1109 Hamilton St., V6B 5P6 Fanny Bay Oyster Bar 762 Cambie St., V6B 2P2 Folke 2585 W. Broadway, V6K 2E9 Hānai 1590 Commercial Dr., V5L 3Y2 Hawksworth Restaurant 801 W. Georgia St., V6C 1P7 Homer St. Cafe 898 Homer St., V6B 2W5 L’Abattoir 217 Carrall St., V6B 2J2 Maenam 1938 W. 4th Ave., V6J 1M5 Miku 200 Granville St., Ste. 70, V6C 1S4 Moltaqa 1002 Mainland St., V6B 2T4 Nammos Estiatorio 3980 Fraser St., V5V 4E4 Neptune Palace Seafood Restaurant 470 S.W. Marine Dr., V5X 0C7 New Mandarin Seafood Restaurant 4650 Gladstone St., V5N 2T6 Nightingale 1017 W. Hastings St., V6E 0C4 Octopus Garden 1995 Cornwall Ave., V6J 1C9 Ophelía 165 W. 2nd Ave., V5Y 1B8 Osteria Savio Volpe 615 Kingsway, V5T 3K5 per se Social Corner 891 Homer St., V6B 2W2 PiDGiN 350 Carrall St., V6B 2J3 Riley’s Fish & Steak 200 Burrard St., V6C 3L6 Sushi Bar Maumi 1668 Robson St., V6G 1C7 Sushi Jin 750 Nelson St., V6Z 1A8 Suyo 3475 Main St., V5V 3M9 Tetsu Sushi Bar 775 Denman St., V6G 2L6 The Acorn 3995 Main St., V5V 3P3 The Lobby Lounge & RawBar 1038 Canada Pl., V6C 0B9 The Mackenzie Room 415 Powell St., V6A 1G7 Torafuku 958 Main St., V6A 2W1 Wildlight Kitchen + Bar 5380 University Blvd., Ste. 107, V6T 0C9 Yuwa 2775 W. 16th Ave., V6K 3C3 Zab Bite – Thai E-Sarn Cuisine (nouveauté) 4197 Fraser St., V5V 4E9

