55 Jahre Berliner Fernsehturm: Tim Raue kocht Geburtstagsmenü

Am 3. Oktober 2024 feiert der Berliner Fernsehturm sein 55-jähriges Bestehen mit einem kulinarischen Event. Tim Raue sorgt mit seinem Geburtstags-Menü für einen Vorgeschmack auf die Restauranteröffnung des „Sphere by Tim Raue“ im Jahr 2025.

55 Jahre Berliner Fernsehturm

Schon der Morgen beginnt außergewöhnlich mit einem Berliner Frühstück, kreiert von Raue mit regionalen Zutaten von Bauer Torsten Rahlf. Den ganzen Tag über wird gefeiert, und für die Gäste wird es ein Blick in die Zukunft: 2024 ein Tim Raue Menü des 2025 neu eröffnenden „Sphere by Tim Raue“ zu erleben.

„Die Vorbereitungen auf unser 55. Jubiläum laufen aktuell auf Hochtouren. Wir sind sehr stolz, ein solch kulinarisches Highlight anbieten zu können. Tim Raue macht unseren Geburtstag mit seinem exklusiven Menü zu einem unvergesslichen Tag“, sagt Anja Nitsch, die Geschäftsführerin des Berliner Fernsehturms.

Für das besondere Frühstück können Tickets für den Vormittag zwischen 9:00 bis 11:30 Uhr online gebucht werden, der Preis liegt bei 42,50 Euro pro Person. Tim Raue präsentiert in dieser Zeit sein “authentisches” Berliner Frühstück, das mit lokalen Spezialitäten vom regionalen Bauern Torsten Rahlf angereichert ist – aber auch durch so manch internationalen Einfluss bereichert wird. Genauso, wie es in der Hauptstadt selbst der Fall ist.

Von 12:00 bis 20:30 Uhr können Gäste dann das exklusive Tim-Raue-Geburtstagsmenü buchen, um einen ersten kulinarischen Eindruck vom „Sphere by Tim Raue“ zu erhaschen – die offizielle Eröffnung ist im Frühjahr 2025 geplant. Der Preis für das Menü beträgt 124 Euro pro Person. Präsentiert werden insgesamt drei Gänge – als omnivore und vegetarische Variante. Beide Menüvarianten sind inklusive korrespondierender Getränkebegleitung. Es wird eine alkoholische Getränkebegleitung, bestehend aus ausgewählten Weinen deutscher Top-Winzer, aber auch eine nicht-alkoholische Getränkebegleitung geben.

Mit dem Geburtstagsmenü begibt sich der Sternekoch auf eine kreative Zeitreise: „Der 3. Oktober ist für mich persönlich ein ganz besonderer Tag, repräsentiert er doch das Ende der Teilung meiner Heimatstadt. In meinem Menü habe ich daher die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft miteinander verbunden. Wenn ich an die Vergangenheit denke, dann denke ich kulinarisch immer zuerst an Lachs – damals das Nonplusultra für mich. Das Menü wird sowohl mit Fisch und Fleisch als auch als vegetarische Variante angeboten – und repräsentiert damit die Gastronomie der Gegenwart. Und der Blick in die Zukunft ist mit samtiger Käsekuchen-Creme, salzigen Butterbröseln und erfrischender Quitte einfach nur wohlig und süß,“ so Raue augenzwinkernd im Gourmet Report Gespräch.

Tim Raue Menü

1. Damals: Ostseelachs, süß-saure Gurken & grüner Meerrettich

Weinbegleitung: Dr. Koehler, Sauvignon Blanc

2. Heute: Gulasch von der Rinderbacke, Süßkartoffel & Paprika

Weinbegleitung: Schneider, Black Print

3. Zukünftig: Käsekuchen-Creme, salzige Butterbrösel & Quitte

Weinbegleitung: Dreissigacker, Rieslaner Auslese

Tim Raue Menü (Vegetarisch)

1. Damals: Marinierte Karotte, süß-saure Gurken & grüner Meerrettich

Weinbegleitung: Dr. Koehler, Sauvignon Blanc

2. Heute: Gulasch von Shiitake-Pilzen & roten Zwiebeln, Süßkartoffel & Paprika

Weinbegleitung: Schneider, Black Print

3. Zukünftig: Käsekuchen-Creme, salzige Butter-Brösel & Quitte

Weinbegleitung: Dreissigacker, Rieslaner Auslese

Eine begrenzte Anzahl von Tickets für Frühstück und Geburtstagsmenü von Tim Raue sind ab jetzt online unter www.tv-turm.de buchbar.

