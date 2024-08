Für 2026 schon etwas vor? Dann ist eine Kreuzfahrt durch die Inselwelt Französisch Polynesiens mit der einzigartigen Aranui 5 eine Idee – Das Programm für die <Reise Ihres Lebens> 2026 ist jetzt da! Kreuzfahrt Französisch Polynesien

Aranui 5 Impression 10(c)Aranui Cruises

Kreuzfahrt Französisch Polynesien

Seit August ist das Programm der Aranui 5 für 2026 auf dem Markt und die Reisen können bereits gebucht werden. Verlockend ist, dass die Tarife, die auch für 2025 gelten, unverändert bleiben und sich damit nicht erhöhen. Wer schnell ist und bis zum 31. August 2024 bucht, der kann vom „Early Bird“ Special profitieren. Insgesamt gibt es 25 Abfahrten,

darunter vier zu den Austral Inseln und eine zu den Tuamotu. Alle anderen gehen zu den exotischen Marquesas. Doch egal auf welche Route die Entscheidung fällt – sie alle entführen in eine vielseitige Welt abseits jeglicher Touristenpfade und sind ein Erlebnis, das weltweit einmalig ist. Vor allem auch, weil die Aranui 5 selbst so besonders ist – denn sie ist eine spannende Kombination aus exklusivem Kreuzfahrt- und Frachtschiff und damit einzigartig in Französisch-Polynesien. Alle Abenteurer, die zwei Routen genießen möchten, sollten das „Back-to-Back“ Arrangement in Betracht ziehen, das zwei aufeinanderfolgende Reisen kombiniert. Verbunden ist die Route zu den Marquesas mit einer der Sonderkreuzfahrten.

Aranui 5 Impression 10(c)Aranui Cruises



Für 2026 hat Aranui Cruises folgende Neuerungen an Bord:

Es gibt fünf Sonderkreuzfahrten:

Vier mit einer Dauer von 13 Tagen/12 Nächten gehen zu den Austral-Inseln mit Zwischenstopps in Raiatea und Bora Bora und eine zum Tuamotu-Archipel für 5 Tage/4 Nächte. Diese Reisen sind reine Passagier-Kreuzfahrten, also ohne Fracht.

Vier mit einer Dauer von 13 Tagen/12 Nächten gehen zu den Austral-Inseln mit Zwischenstopps in Raiatea und Bora Bora und eine zum Tuamotu-Archipel für 5 Tage/4 Nächte. Diese Reisen sind reine Passagier-Kreuzfahrten, also ohne Fracht. 20 Abfahrten führen in die zauberhafte Welt der Marquesas-Inseln. Sie haben eine Länge von 12Tagen (11 Nächten) und sind klassische Aranui 5 Reisen, also mit dem spannenden Fracht-Spektakel.

„Early Bird Special“ – der Frühbucherrabatt gilt auf alle Reisen für das Jahr 2026 und es gibt 10 Prozent Nachlass auf die Reisen zu den Marquesas Inseln und ins Tuamotu Archipel, wenn bis zum 1.Dezember 2024 gebucht wird. 15 Prozent gibt es bei gleichen Voraussetzungen auf die Reisen zu den Austral-Inseln.

„Back-to-back” Arrangement: Wer zwei aufeinanderfolgende Routen bucht, erhält einen Rabatt von15 Prozent. Kombinieren lassen sich die Reisen zu den Marquesas mit einer Sonderkreuzfahrt.

Nebensaison: Auf die Reisen 1 und 2, die im Zeitraum vom 17. bis 31. Januar 2026 stattfinden, gewährt Aranui Cruises einen Nachlass von 10 Prozent.

Seniorenrabatt: Auf Reise 4 (ab 28. Februar 2026) gibt es für alle Passagiere ab 60 Jahren 10 Prozent Reduktion.

Generell: Alle Ermäßigungen gelten für alle Kabinenkategorien auf den öffentlichen Tarif ohne Mehrwertsteuer. Sie sind nicht kombinierbar und greifen nur bei Neubuchungen.



40 Jahre Aranui Cruises – Treuprogramm Tiki Club



2024 ist ein ganz besonders Jahr, denn Aranui Cruises feiert als Kreuzfahrtunternehmen sein 40. Jubiläum. Und das war ein hervorragender Anlass, um ein Treueprogramm einzuführen: Damit gibt es seit Kurzem den „Tiki Club“. Das Loyality Programm teilt sich insgesamt in die vier Kategorien Bronze (nach der 1. Kreuzfahrt), Silber (>2), Gold (>3) oder Pearl (>4) und belohnt Passagiere bereits ab der zweiten Buchung. Und dabei ist es egal, ob die Buchung direkt über Aranui Cruises oder über ein Reisebüro/-veranstalter vorgenommen wird. Folgende Vergünstigungen gibt es je nach Stufe:



2024 ist ein ganz besonders Jahr, denn Aranui Cruises feiert als Kreuzfahrtunternehmen sein 40. Jubiläum. Und das war ein hervorragender Anlass, um ein Treueprogramm einzuführen: Damit gibt es seit Kurzem den „Tiki Club“. Das Loyality Programm teilt sich insgesamt in die vier Kategorien Bronze (nach der 1. Kreuzfahrt), Silber (>2), Gold (>3) oder Pearl (>4) und belohnt Passagiere bereits ab der zweiten Buchung. Und dabei ist es egal, ob die Buchung direkt über Aranui Cruises oder über ein Reisebüro/-veranstalter vorgenommen wird. Folgende Vergünstigungen gibt es je nach Stufe: fünf bis 12,5% Rabatt auf zukünftige Kreuzfahrten

20 bis 50% Ermäßigung auf Ausgaben an Bord

Kostenlose Modifikation, Wifi-Guthaben, Upgrade an Bord



Cheers auf die nächsten 40 Jahre Abenteuer mit Aranui Cruises



Aranui Cruises blickt freudig in die Zukunft. Auch weiterhin wird das Unternehmen der abgelegenen polynesischen Bevölkerung mit dem Waren-Transport dienen. Und wird weiterhin begeisterten Reisenden, die sich mehr kulturelle und authentische Urlaubserlebnisse wünschen, die Möglichkeit geben, ihren Horizont zu erweitern. Die Liste der Reiserouten wächst ständig und bietet bereichernde Erfahrungen für alle, die davon träumen, abseits der ausgetretenen Pfade zu reisen.



Über Aranui Cruises

Die „Reise Ihres Lebens“ – Ein einzigartiges Kreuzfahrterlebnis durch Polynesien

Eine Kreuzfahrt mit der Aranui ist ein besonderes Erlebnis. Und ein absolutes Abenteuer! Denn es geht zu den entlegensten Gebieten und zu Zielen, die nur ganz selten besucht werden. Dabei ist die Aranui – heute in 5. Generation ein gelungener Mix aus Versorgungs- und Kreuzfahrtschiff und eine Reise mit ihr hat ihren ganz eigenen, unvergleichlichen Charakter. Bereits seit vier Jahrzehnten – 2024 feiert sie 40jähriges Jubiläum! – ist die Aranui eine wichtige Lebensader für die Inselbewohner in durch Französisch-Polynesien und versorgt sie und ihre Dörfer und Täler mit allem, was dort zum Leben gebraucht wird. Authentischer und persönlicher lässt sich die Inselwelt nicht erleben.



Nicht umsonst wird eine Reise mit der Aranui als „die Reise Ihres Lebens“ bezeichnet. Daher wundert es auch nicht, dass viele Passagiere zurückkommen – es gibt viele „Wiederholungstäter“.



www.aranui.com



Ein paar wissenswerte Highlights

Aranui Cruises blickt freudig in die Zukunft. Auch weiterhin wird das Unternehmen der abgelegenen polynesischen Bevölkerung mit dem Waren-Transport dienen. Und wird weiterhin begeisterten Reisenden, die sich mehr kulturelle und authentische Urlaubserlebnisse wünschen, die Möglichkeit geben, ihren Horizont zu erweitern. Die Liste der Reiserouten wächst ständig und bietet bereichernde Erfahrungen für alle, die davon träumen, abseits der ausgetretenen Pfade zu reisen. Die „Reise Ihres Lebens“ – Ein einzigartiges Kreuzfahrterlebnis durch Polynesien Eine Kreuzfahrt mit der Aranui ist ein besonderes Erlebnis. Und ein absolutes Abenteuer! Denn es geht zu den entlegensten Gebieten und zu Zielen, die nur ganz selten besucht werden. Dabei ist die Aranui – heute in 5. Generation ein gelungener Mix aus Versorgungs- und Kreuzfahrtschiff und eine Reise mit ihr hat ihren ganz eigenen, unvergleichlichen Charakter. Bereits seit vier Jahrzehnten – 2024 feiert sie 40jähriges Jubiläum! – ist die Aranui eine wichtige Lebensader für die Inselbewohner in durch Französisch-Polynesien und versorgt sie und ihre Dörfer und Täler mit allem, was dort zum Leben gebraucht wird. Authentischer und persönlicher lässt sich die Inselwelt nicht erleben. Nicht umsonst wird eine Reise mit der Aranui als „die Reise Ihres Lebens“ bezeichnet. Daher wundert es auch nicht, dass viele Passagiere zurückkommen – es gibt viele „Wiederholungstäter“. www.aranui.com Erlebnisreise komplett abseits der bekannten Touristenpfade. Als dienstältester Kreuzfahrtanbieter Französisch- Polynesiens lässt Aranui seit 40 Jahren Träume wahr werden und ermöglicht „die Reise Ihres Lebens“.

Eine Magie, die zuvor auch Paul Gauguin, Robert Louis Stevenson, Thor Heyerdahl und Jacques Brel in den Bann gezogen hat.

Aktuell ist die Aranui in fünfter Generation unterwegs – die Aranui 5 ist ein maßgeschneidertes Fracht- und Passagierschiff, das 2015 vom Stapel lief und alle Annehmlichkeiten und den Komfort eines Kreuzfahrtschiffes bietet, während sie für die entlegenen Gebiete die Lebensader ist.

Nur 230 Passagiere gleichzeitig – das gewährleistet einen entspannten Rahmen an Bord wie auch an Land. Auch überfüllt die Passagierzahl die Reiseroute nicht. Gesamt stehen 103 Kabinen verschiedener Kategorien zur Verfügung.

Die einzigartigen Routen steuern jede Inselgruppe der Region an – darunter die Marquesas, Tuamotus oder die Gesellschaftsinseln mit Stopover in Bora Bora. Ein absolutes Highlight ist die neue Route zu den Austral-Inseln. Gestartet wird immer ab Tahiti.

Alle Mahlzeiten und Ausflüge im Reisepreis inbegriffen. Kabinen und Suiten unterschiedlicher Kategorie.

Fachkundige und deutschsprachige Gastdozenten und Guides führen durch die faszinierende Inselwelt und haben auf alle Fragen die Antwort.

Fachkundige und deutschsprachige Gastdozenten und Guides führen durch die faszinierende Inselwelt und haben auf alle Fragen die Antwort. Polynesische Crew – seit Anbeginn bleibt die Aranui ihrer Philosophie treu. Authentisches und traditionelles Angebot von Polynesiern für Polynesien. Das spiegelt die soziale Verantwortung – wirtschaftlich, sozial, fördernd und kulturell

3 Säulen: Komfort, Sicherheit und Umwelt. Besondere ökologische Verantwortung – die Aranui ist mehrfach zertifiziert und alle Regeln, um Meeres- und Umweltverschmutzung zu vermeiden, werden eingehalten.

Aranui Cruises Frachtentladung(c)Aranui Cruises

Besser informiert mit dem Gourmet Report Newsletter