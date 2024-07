Marie-Anne Wilds Ladies Lunch im Restaurant Tim Raue

Vor wenigen Wochen wurde ihr Restaurant in Las Vegas zum neunten Mal in Folge als eines der 50 besten Restaurants der Welt ausgezeichnet, am vergangenen Wochenende lud sie bereits zum sechsten Mal zu einem der beliebtesten Networking-Events der Hauptstadt, dem „MAW Ladies Lunch” ein.

Team “Restaurant Tim Raue” Berlin

Marie-Anne Wilds Ladies Lunch

Die Rede ist von Marie-Anne Wild, Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin des Restaurant Tim Raue, das mit Platz 30 auf der „The World’s 50 Best Restaurants” Liste als bestes deutsches Restaurant rangiert sowie mit zwei Michelin Sternen und fünf schwarzen Hauben im Guide Gault & Millau ausgezeichnet ist. Neben ihrer Rolle als Unternehmerin ist die 49-jährige Berlinerin außerdem Gastgeberin des erfolgreichen Podcasts „Auf ein Glas Champagner mit Marie-Anne – Frauen in der Gastronomie” und Herausgeberin eines Foodie-Newsletters mit außergewöhnlichen Gastro-Tipps, der ab Mitte Juli ausschließlich auf Einladung und Empfehlung versendet wird.

Auch in diesem Jahr fanden sich auf Einladung von Wild mehr als 50 Frauen im Restaurant Tim Raue ein, um bei einem speziell für den Anlass kreierten Menü aus der Feder von Spitzenkoch Tim Raue zu networken und neue Impulse zum Thema Female Leadership zu sammeln. Mit dabei waren Kolleginnen wie Jeannine Frank (Restaurant Horváth, 2 Michelin Sterne), Ilona Scholl (Restaurant Tulus Lotrek, 1 Michelin Stern) und Nancy Großmann (Sommelière Rutz Restaurant, 3 Michelin Sterne), die Schauspielerin Franziska Weisz, Sängerin ALINA, die Moderatorinnen Alina Merkau und Bettina Cramer sowie Unternehmerinnen Annett Kuhlmann (Marsano Berlin), Katharina Kurz (BRLO), Martina Hacker (KPM) und Aimie-Sarah Carstensen (Gründerin Art Night).

Das von Tim Raue kreierte Menü stand unter dem Motto „Summer Splash”. Serviert wurden daher Gerichte wie Imperial Kaviar mit Gurke und Forelle, Zander mit Sauerkraut und peruanischer Minze, Nordsee Krustentiersud, Wagyu Borschtsch mit Rote Beete und Senf sowie Erdbeere-Rhabarber mit Pondicherry Rosé. Dazu wurde der exklusive Haus-Champagner 2012 „Cuvée Marie-Anne Sauvage” Blanc de Blanc Vieille Vigne ausgeschenkt.

