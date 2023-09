FIZZZ Awards 2023

Beste Gastronomie-Konzepte Deutschlands gekürt: Gewinner kommen aus Düsseldorf, Nürnberg, Münster, Stuttgart, München und Berlin – Walid El Sheikh ist „Erfolgsgastronom des Jahres“ – Sonderpreis „Community Hero des Jahres“ geht an Gunilla Hirschberger – Alexander Herrmann als „Arbeitgeber des Jahres“ ausgezeichnet

25 Jahre FIZZZ Awards, 25 Jahre mutige, innovative und wegweisende Gastronomiekonzepte. Die FIZZZ Awards haben sich seit der Premiere zum unverzichtbaren Branchentreff und wichtigen Seismografen für die wichtigsten Trends der Szene entwickelt.

In der Düsseldorfer „Seifenfabrik – Dr. Thompson‘s“ wurden die FIZZZ Awards 2022 an die besten Köpfe der Gastronomiebranche vergeben. Jene Betriebe, die es trotz aller Widrigkeiten mit klugen Gastronomiekonzepten und herausragenden Leistungen geschafft haben, innovative Ideen umzusetzen, mutig voranzuschreiten und so der Branche Inspiration zu bieten.

Auch im Jubiläumsjahr hat das Fachmagazin FIZZZ besonders bemerkenswerte Leistungen ausgezeichnet. In der Düsseldorfer „Seifenfabrik – Dr. Thompson‘s“ fand sich das Who’s who der Branche ein, um jene Köpfe und Konzepte zu ehren, denen es trotz schwierigster Rahmenbedingungen gelungen ist, positive Zeichen zu setzen, fortschrittliche Ideen zu etablieren und den Menschen einen Ort des Genusses und der Kommunikation zu bieten.

Der Erfolgsgastronom des Jahres heißt Walid El Sheikh. Dem Düsseldorfer Multi-Gastronomen und ausgebildeten Schauspieler gelingt es, mit Konzepten wie der „Sir Walter“-Bar, dem „The Paradise Now“ oder der „Fett Weinbar“ die Sehnsüchte und Gefühle der Gäste zu lesen und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen.

Barbara Becker, Chefredakteurin von FIZZZ, über die besondere Auszeichnung: „Walid El Sheikh ist nicht nur eine stabile Größe in der Düsseldorfer Gastro-Szene, seine Betriebe leuchten über die Grenzen der Stadt hinaus. Einfühlungsvermögen in die Bedürfniswelten der Gäste bestimmt seine Konzepte, die stets am Puls der Zeit sind.“

Eine besondere Ehrung wurde auch der erfolgreichen Gastronomin, Managerin und Netzwerkerin Gunilla Hirschberger zuteil. Nicht zuletzt wegen ihres enormen Engagements im Rahmen des Frauennetzwerk Foodservice e.V. wurde sie als Community Hero 2023 geehrt.

Barbara Becker: „Gunilla Hirschberger ist eine Gestalterin der Gastronomiebranche, eine kluge Diplomatin und erfolgreiche Managerin. Eine Führungspersönlichkeit, charmant und beharrlich, praxisorientiert und visionär.“

Angesichts eklatanten Mitarbeitermangels hat der 2022 erstmals verliehene Award für den Arbeitgeber des Jahres abermals an Bedeutung gewonnen. Dieses Jahr geht der Titel an den 2-Sterne-Koch, Unternehmer und TV-Juror Alexander Herrmann, der als Gastronom ein 120-köpfiges Team führt und in besonderem Maße auf veränderte Lebenssituationen seiner Mitarbeiter eingeht.

Den Award für das Trendkonzept des Jahres konnte das Crossover-Konzept „Amigo Cohen“ aus Berlin erringen. Die Amano Group um Ariel Schiff kombiniert in dem Bar-Restaurant auf einzigartige Weise die mexikanische mit der israelischen Küche und stellt einmal mehr ihre Innovationskraft unter Beweis.

Zur Bar des Jahres wurde das „balthazar“ in Münster gekürt, das sich als charmantes, nachhaltiges und individuelles Neighbourhood-Konzept einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat. Besonderheit: das glasweise Champagnerangebot von kleinen, spannenden Winzerbetrieben.

Für sein besonders nachhaltiges Arbeiten hat das vegane Café-Restaurant „Heaven’s Kitchen“ in Stuttgart den Titel Green Management des Jahres verliehen bekommen. Kern des Konzepts: eine eigene Kompostieranlage, die alle organischen Reste zu Dünger verarbeitet.

Das Roll Out des Jahres haben die drei Gründer Claudius zur Linden, Philipp Selzle und Daniel Meyer mit ihrem „Kaspar Schmauser“ hingelegt. Das vegane Smart Food-Konzept ist via Franchise aktuell auf deutschlandweitem Expansionskurs.

Die Awards des Fachmagazins FIZZZ werden einmal im Jahr an die besten Gastronomiebetriebe Deutschlands verliehen und sind seit 25 Jahren ein Seismograf für die wichtigsten Trends der Branche. Die Fachzeitschrift FIZZZ ist das Trendbarometer der Gastronomiekultur und erscheint monatlich als Print-Magazin und im digitalen Format im Meininger Verlag (Neustadt/Weinstraße) https://www.meininger.de/gastronomie/events/fizzz-awards/profil

