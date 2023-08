Feuer auf Teneriffa: Großer Einsatz von Personal und Technik bei der Bekämpfung des Feuers auf Teneriffa. In den wichtigsten Touristen- und Wohngebieten der Insel, abseits der vom Feuer betroffenen Gebiete, herrscht weiterhin normales Leben!

Feuer auf Teneriffa – Quelle: Internetfund

Ein großes technisches und personelles Team, bestehend aus 17 Luftfahrzeugen und 260 Personen am Boden, arbeitet weiterhin an der Bekämpfung des Feuers, das seit Dienstagabend, 15. August, die Insel Teneriffa heimgesucht hat. Der Brand ereignete sich in den Bergen der Insel, weit entfernt von den wichtigsten Touristen- und Wohngebieten, wo das tägliche Leben normal weitergeht.

Vom Brand sind bisher etwas mehr als 3.000 Hektar betroffen. Er konzentriert sich auf die Gemeinden Arafo, Candelaria, El Rosario, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, El Sauzal und Tacoronte, wo 3.800 Menschen vorsorglich evakuiert wurden, während weitere 3.800 in einem ausgewiesenen Gebiet in La Esperanza in El Rosario Schutz suchen, um die Belastung durch Rauch und Asche zu minimieren. Dank der Bemühungen der eingesetzten Feuerwehrleute, die von der Inselregierung Teneriffas, der Regionalregierung der Kanaren und der spanischen Regierung perfekt koordiniert wurden, hat das Feuer keine Personenschäden verursacht.

Die vom Brand betroffene Fläche entspricht 1,6 Prozent des Inselgebiets, wovon 52 Prozent unter Schutz stehen, während Wohn- und Tourismusgebiete 23 Prozent ausmachen. In diesem Prozentsatz sind touristische Infrastrukturen wie Ferienanlagen und Unterkünfte sowie touristische Attraktionen enthalten, die 5 Prozent ausmachen und sich fast ausschließlich auf die küstennahen Gebiete konzentrieren, während das Waldgebiet, das unter den Auswirkungen des Feuers leidet, an den oberen Hängen der Insel, rund um den Teide-Nationalpark, liegt.

Auch die Häfen und Flughäfen funktionieren weiterhin normal, ebenso wie die Hauptverkehrsstraßen der Insel, außer in den Berggebieten, wo der Zugang zum Teide-Nationalpark vom Rest der Insel abgeschnitten ist.

Feuer auf Teneriffa: Hubschrauber holt Löschwasser aus dem Meer

Teneriffa mit seinen fast eine Million Einwohnern ist eine Insel, die Erfahrung im Umgang mit Situationen hat, in denen es notwendig ist, die Sicherheit ihrer Einwohner und der Touristen zu gewährleisten, die sich täglich auf der Insel aufhalten – es sind im Durchschnitt 160.000 Übernachtungsgäste pro Tag.

Gutes Krisenmanagement hat Teneriffa bereits in der Vergangenheit bewiesen, beispielsweise als 2020 auf der Insel zu Beginn der Pandemie ein Hotel wegen mehrerer Covid 19-Ausbrüche komplett isoliert wurde.

Immer aktuell mit dem Gourmet Report Newsletter!

Feuer auf Teneriffa Zusammenfassung Großer Einsatz von Personal und Technik bei der Bekämpfung des Feuers auf Teneriffa. In den wichtigsten Touristen- und Wohngebieten der Insel, abseits der vom Feuer betroffenen Gebiete, herrscht weiterhin normales Leben Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)