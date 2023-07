„Mit Siegfried Schaber geht ein Teil der VKD-Geschichte“ . Abschied von Dr. h. c. Siegfried Schaber: Der Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD) trauert um seinen Ehrenpräsidenten und Ehrensenator.

Siegfried Schaber VKD

Ein Nachruf des VKD – Verband der Köche Deutschlands

Die nationale und internationale Köchefamilie trauert um Siegfried Schaber, der am 14. Juli 2023 im Alter von 88 Jahren verstarb, wie seine Familie am 19. Juli mitteilte. In den acht Jahren als Vizepräsident und zwölf Jahren als Präsident des VKD hat Siegfried Schaber die Verbandsarbeit maßgeblich geprägt. Wie kaum ein anderer konnte der charismatische Koch und Küchenmeister Menschen in seinen Bann ziehen. Gradlinig, eloquent und mit einer großen Leidenschaft für seinen Beruf hat er sich mehr als fünf Jahrzehnte unermüdlich im Sinne des Verbands eingesetzt und verdient gemacht. Die Jugend- und die Frauenförderung lagen dem Visionär besonders am Herzen.

Siegfried Schaber wurde 1935 geboren und war fast 70 Jahre Mitglied im VKD sowie Träger der Präsidentennadel. Neben seinen Verbandserfolgen konnte der gebürtige Karlsruher auf eine beachtliche berufliche Karriere zurückblicken. Er absolvierte seine Ausbildung in den Jahren 1950 bis 1953 und kochte in seiner langen Laufbahn unter anderem im Hotel Klasen auf der Insel Sylt, im Palast Hotel Regina, im Restaurant Spatenhaus und im Restaurant Schwarzwälder in München. Siegfried Schaber war zudem als Direktor Gastronomie der Steigenberger Hotelfachschule tätig und Leiter des Dienstleistungszentrums Rewe Großverbraucherservice. Im Ausland arbeitete er in Schweden, Frankreich, der Schweiz sowie Spanien und führte 1976 als Teamchef die deutsche Köchenationalmannschaft auf der IKA/Olympiade der Köche an.

Zu den zahlreichen Auszeichnungen in der Ausnahmekarriere des Kochs gehörten die Ehrenpräsidentschaft des VKD, das Bundesverdienstkreuz und die Ehrendoktorwürde der Johnson & Wales University in Rhode Island, USA. Zudem war er Präsident und Vizepräsident sowie Ehrenmitglied des Weltbunds der Kochverbände (Worldchefs). Den Life Chief Award des VKD für sein Lebenswerk nahm er auf der IKA 2020 in Stuttgart entgegen.

Die nationale und internationale Köchewelt sowie der Verband der Köche Deutschlands haben einen Jahrhundertkoch verloren, der die Leidenschaft für den Kochberuf in die Welt hinausgetragen und sich mehr als ein halbes Jahrhundert ehrenamtlich für die öffentliche Wahrnehmung von Köchinnen und Köchen engagiert hat. Mit Siegfried Schaber geht ein Teil der Geschichte des VKD. Wir trauern mit seinen Angehörigen und werden sein Andenken dankbar in Ehren halten.

