Azubi Wettbewerb KochCup

Wie lässt sich die Begeisterung für Fußball mit dem Bewusstsein für moderne, sportgerechte Ernährung verbinden? Der Wettbewerb „KochCup – Dein nachhaltiges Rezept zur Europameisterschaft“setzt auf die Kreativität von Auszubildenden in Küchenberufen und ruft sie dazu auf, bis zum 31. Juli 2023 Rezepte für gesunde, leckere und umweltfreundliche Gerichte zu entwickeln und einzureichen. Schirmherr ist Anton Schmaus, Chefkoch der deutschen Nationalmannschaft. Der Wettbewerb ist ein Projekt anlässlich der Fußball-Europameisterschaft der Herren 2024 (EURO 2024) und spannt den Bogen zwischen Umwelt, Sport und Gastronomie. Die Finalist*innen können ihre Rezepte im Rahmen der EURO 2024 einen Monat lang einem großen Publikum präsentieren. Das Projekt wird vom Bundesumweltministerium (BMUV) mit rund 600.000 Euro gefördert.

Rund ein Viertel aller deutschen Treibhausgasemissionen wird durch Ernährung verursacht. Zudem verbraucht die Nahrungsmittelproduktion große Mengen an Land, Wasser und anderen Ressourcen und trägt zum Artensterben bei. Pflanzliche Gerichte schneiden hier besonders gut ab und sind bereits ein großer Gesellschaftstrend, haben in der gastronomischen Ausbildung aber bisher nur wenig Platz gefunden. Gleichzeitig ist für viele Sportprofis eine pflanzenbetonte Ernährung ein wichtiger Beitrag für ihre körperliche Leistungsfähigkeit und gehört ein entsprechendes Angebot zum Standard der Teamverpflegung.

Im KochCup können Auszubildende in Küchenberufen ihr kreatives Können im Rahmen der EURO 2024 ins Licht der Öffentlichkeit rücken und so Gästen und Profis Lust auf schmackhafte Gerichte machen, die gleichzeitig umweltfreundlich und gesund sind. Die besten Einreichungen aus Vorrunden und Finale werden ausgezeichnet und auf der Projektwebsite, in den Medien und auf Social Media vorgestellt. Die Finalist*innen können ihre Rezepte vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 im Rahmen der EURO 2024 einem großen Publikum präsentieren. Zudem können die ausbildenden Restaurants ihren Gästen zur EURO 2024 die neuen Kreationen anbieten.

Wer mitmachen will, kann ein nachhaltiges Rezept bis zum 31. Juli 2023 online auf www.kochcup.de einreichen – alleine oder in Zweier-Teams.

Die Startbedingungen sind für alle Rezepte gleich: Sie sollten pflanzliche, ökologische, saisonale und regionale Zutaten beinhalten und möglichst wenig Lebensmittelabfälle verursachen, außerdem kulinarisch, optisch und in ihrer Struktur Profi-Ansprüchen genügen. Ob die Rezepte die Kriterien erfüllen, entscheidet eine interdisziplinäre Jury.

Aus jeder Region Deutschlands werden die jeweils Köche zu einem der Regionalturniere zwischen September und November 2023 eingeladen. Die überzeugendsten Gerichte kommen ins KochCup-Finale im März 2024. Die drei besten Einreichungen erhalten personalisierte Kochjacken und eine Masterclass bei Sternekoch Stephan Hentschel & Friends.

Das Projekt KochCup wird durch ein Konsortium aus der internationalen gemeinnützigen Ideenfabrik Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) und der Agentur für nachhaltige Kommunikation tippingpoints umgesetzt.

Das BMUV versteht sich als Partner des nachhaltigen Sports und engagiert sich als Teil der Bundesregierung für eine nachhaltige Umsetzung der EURO 2024. Mit zahlreichen flankierenden Maßnahmen sensibilisiert das BMUV für den Umweltschutz und finanziert Projekte, die dem Sport auch über die EURO 2024 hinaus einen Nachhaltigkeitsschub geben und gesellschaftliche Wirkungen vor allem auch im Breitensport erzielen sollen.

https://www.bmuv.de/euro2024

