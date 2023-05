„Henssler-Kur“ für Laura Wontorra, Teller-Fauxpas und eigene Rinder für Country-Rockband

Folge 3 von „Grill den Henssler“ am 7.5. um 20:15 Uhr bei VOX

Steffen Henssler steht unter Druck: Der Meister des kalifornischenMayo/Cream Cheese Sushi hat in der letzten Show gegen seine prominenten Herausforderer verloren. Das nagt an dem 50-Jährigen. Mit den aktuellen Gästen wird es nicht leichter! Die Musiker der Country-Rockband „The BossHoss“ haben ihn bereits zwei Mal gegrillt und auch „Tatort“-Star ChrisTine Urspruch sowie Comedian Pierre M. Krause sind keine Neulinge in der „Grill den Henssler“-Küche. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen nimmt seinen Lauf, bei dem Laura Wontorra, ChrisTine Urspruch und „The BossHoss“ so einiges an privaten Überraschungen preisgeben. „Grill den Henssler“, am Sonntag, 7. Mai um 20:15 Uhr bei VOX und bereits jetzt auf RTL+.

Kur und Kinder: Laura Wontorras Zukunftspläne

Der Abend der Offenbarungen und ehrlichen Worte – auch für Laura Wontorra. „Du riechst nach Zigarette“, begrüßt Steffen Henssler die Moderatorin. Die 34-Jährige reagiert gelassen: „Rauchen ist natürlich sehr ungesund, das kann ich niemandem empfehlen.“ Und weiter mit einem Augenzwinkern: „Aber ein bisschen was für diese Stimme muss ich ja schon auch tun!“ Trotzdem steht nach der „Grill den Henssler“-Staffel die Gesundheit im Fokus, denn dann ist Fasten angesagt: „Ich bin im vierten Jahr Henssler, da muss ich in Kur, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.“, erzählt sie. Im anschließenden Gespräch mit Alec Völkel von „The BossHoss“ gesteht Laura Wontorra schließlich offen, wie sie zum Thema Nachwuchs steht: „Das dauert noch ein bisschen. Jetzt erst mal nicht!“

Ein „Tatort“-Bio-Hotel und ein leerer Jury-Platz

Bei der Vorspeise „Hummer Thermidor mit Kopfsalatherzen“ verrät Schauspielerin ChrisTine Urspruch nicht ihre Zukunftspläne, sondern ihre geheimen Berufswünsche. Moderatorin wäre ebenfalls ein Traumjob.. Auch liebt es die 52-Jährige, Gäste zu bewirten: „Ich habe tatsächlich mal überlegt eine Frühstückspension zu betreiben. So ein paar Zimmerchen und jeden Tag ein schönes Frühstück, mit ausgewählten Käsesorten, Salami, Wurst und selbstgemachten Marmeladen. So ein richtig schönes Bio-Hotel.“ Doch kurz vor der Jury-Bewertung wird es nochmal hitzig: Denn ein Teller landet zu spät auf dem Platz von Jana Ina Zarrella…

Eine nachhaltige Männerfreundschaft

Nachhaltigkeit ist für „The BossHoss“ ebenfalls ein großes Thema. „Nose-To-Tail“, also die komplette Verwertung eines geschlachteten Tieres, ist den bekennenden Fleischfans sehr wichtig. Daher fordern sie Steffen Henssler mit „Kalbsherz mit Polenta, Mais und Babyartischocken“ heraus. „Wir mögen Fleisch, achten aber darauf, es mit der Häufigkeit nicht zu übertreiben. Und wenn, dann auch keine Massentierhaltung. Das sind wir unseren Tieren schuldig“, so Sascha Vollmer. Der letzte Besuch der Musiker beim „Grill den Henssler-Sommer-Special“ spielt dabei auch eine Rolle: „Wir haben vor eineinhalb Jahren mit Lucki Maurer gekocht und sind dadurch super Freunde geworden. Lucki hat ja auch eine Wagyu-Zucht. Ich habe dann tatsächlich drei Rinder von ihm gekauft, die jetzt bei meiner Schwägerin in Ostfriesland auf dem Hof stehen“, erklärt Alec Völkel außerdem.

Die Gerichte:

ChrisTine Urspruch (Vorspeise)

Hummer Thermidor mit Kopfsalatherzen

The BossHoss (Hauptgericht)

Kalbsherz mit Polenta, Mais und Babyartischocken

Pierre M. Krause (Dessert)

Kanarischer Mandelkuchen mit Mango und Avocado

Koch-King:

Steffen Henssler

Koch-Coach:

Alexander Wulf

Die „Grill den Henssler“-Jury:

Reiner Calmund

Jana Ina Zarrella

Christian Rach

Moderation:

Laura Wontorra

