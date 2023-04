OpenTable-Studie zeigt, dass für 42 % der Befragten ein gemeinsames Essen von großer Bedeutung ist und ihre Beziehung stärkt 1

OpenTable Restaurantbewertungen sind da: Die 50 romantischsten Restaurants in Deutschland 2023, zusammengestellt aus Gästebewertungen,

Eine neue OpenTable-Studie zeigt, dass für 42 % der Teilnehmer, die in einer Partnerschaft sind oder kurz davor stehen, nicht nur der Meinung sind, dass gemeinsames Essengehen von großer Bedeutung ist, sondern auch, dass es ihre Beziehung stärkt. Für alle, die nach Inspiration suchen, wo sie mit dem Partner essen gehen können, veröffentlicht OpenTable seine Liste der 50 romantischsten Restaurants in Deutschland im Jahr 2023. Auf der Grundlage von über 400.000 Bewertungen, die von verifizierten OpenTable-Gästen abgegeben wurden, ist dies der perfekte Ort, um das richtige Restaurant für sich und die Liebsten zu entdecken.

Die beliebteste Zeit der Verliebten für ein Abendessen im Jahr 2022 lag zwischen 18:00 und 18:59 Uhr, gefolgt von 19:00 bis 19:59 Uhr2 – die perfekte Zeit für ein Candlelight-Dinner. Die OpenTable Liste mit den romantischsten Restaurants verhilft Gästen, ihr nächstes Lieblingsrestaurant schnell und einfach zu entdecken und zu buchen.

Restaurantbesuche können zu einer stärkeren Beziehung verhelfen

Die romantischen Hotspots verteilen sich über ganz Deutschland, wobei Berlin mit sechs Restaurants auf der Liste, darunter Katz Orange und Night Kitchen , den Spitzenplatz einnimmt, gefolgt von Hamburg mit fünf Restaurants, darunter Das Dorf und Rive Fish & Faible .

„Für alle, die auf der Suche nach einem romantischen Restaurant sind, ist die Liste der 50 romantischsten Restaurants eine unschätzbare Hilfe“, sagt Daniel Simon, Country Manager OpenTable Deutschland im Gourmet Report Gespräch. „Von Spanisch bis Japanisch ist eine Vielzahl von Küchen im Angebot und für jeden etwas dabei.“

Die OpenTable-Studie zeigt auch, dass der wichtigste Aspekt für deutsche Restaurantbesucher die Qualität des Essens ist (62 %), gefolgt von einem schönen Ambiente mit entspannter Atmosphäre (45 %) und dass der Partner das Restaurant ebenso mag (25 %).

Die 50 romantischsten Restaurants in Deutschland

Die 50 romantischsten OpenTable Restaurants in Deutschland 2023, in alphabetischer Reihenfolge:

Über die Quelle:

1 Alle Zahlen stammen, sofern nicht anders angegeben, von YouGov Plc. Der Gesamtumfang der Stichprobe betrug 2105 Erwachsene. Die Umfrage fand zwischen dem 11. und 13. Januar 2023 statt und wurde online durchgeführt. Die Zahlen wurden gewichtet und sind repräsentativ für alle deutschen Erwachsenen (ab 18 Jahren).

2 OpenTable untersuchte Sitzplatzreservierungen und Gäste aus Online-, Telefon- und Vor-Ort-Reservierungen am 14. Februar 2022.

Über die 50 romantischsten Restaurants Deutschlands 2023:

Die 50 romantischsten Restaurants in Deutschland für das Jahr 2023 wurden aus mehr als 400.000 Bewertungen erstellt, die von verifizierten OpenTable-Gästen zwischen dem 1. Dezember 2021 und dem 30. November 2022 gesammelt wurden. Alle Restaurants mit einer Mindest-Gesamtbewertung und einer bestimmten Anzahl an qualifizierten Bewertungen wurden in die Bewertung einbezogen. Die Gesamtbewertung setzt sich aus einzelnen Datenpunkten zusammen, wie z. B. der Gesamtbewertung des Gastes, dem Nutzer-Klout, der Gesamtzahl der Bewertungen und der regionalen Gesamtbewertung. Die in Frage kommenden Restaurants wurden dann bewertet und nach der Anzahl der Bewertungen sortiert, wobei „romantisch“ als besonderes Merkmal ausgewählt wurde.

