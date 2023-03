Lucas Nagl Wirtshausfestivalzeit am Traunsee

Der Fischer und der Koch. Die Traunseehotels in Oberösterreich sind eine Ruheoase für Individualisten. Von 24. März bis 1. Mai findet in der Region Traunsee-Almtal, nun bereits zum 4. Mal, das Wirtshausfestival statt.

Inhaber Monika und Wolfgang Groeller mit Küchenchef Lukas Nagl

Familie Gröller und der „Gault Millau-Koch des Jahres“ – Lukas Nagl – geben dieses Jahr dem Fisch eine besondere Aufmerksamkeit.

„Gastronomie muss aufregend bleiben. Wir wollen das gewohnte Terrain verlassen und gegenseitig voneinander lernen“, zeigt sich Wolfgang Gröller, Gastgeber der Traunseehotels, begeistert. Besucher des Wirthausfestivals werden immer wieder aufs Neue überrascht, da sich das Programm jedes Jahr ändert.

2023 steht heimischer Fisch im Mittelpunkt. Kein Wunder, denn das Seehotel Das Traunsee mit dem Gourmet-Restaurant Bootshaus liegen auf einer Halbinsel. Seit Generationen wird hier wertvolles Kulinarik-Wissen weitergegeben und Küchenchef Lukas Nagl hat nun sein Können zu Buche gebracht. Während FELIX finden zwei besondere Veranstaltungen rund um dieses faszinierende Lebensmittel statt:

Von Aal bis Zander: Bestes aus Österreichs Wasserwelten (26.03.2023)

Als „Gault Millau-Koch“ des Jahres 2023 gilt Lukas Nagl bei allen Produkten als virtuoser Meister am Herd. Seine ganz große Leidenschaft gehört aber den Fischen, wovon nicht nur sein neues Kochbuch mit dem Titel „Der Fischer und der Koch“ zeugt. Gemeinsam mit dem Küchenchef des Wirtshausees Poststube 1327, Stefan Griessler, präsentiert das Team der Traunseehotels die Vielfalt heimischer Gewässer bei einem kreativen Fischmenü mit entsprechender Weinbegleitung. Nach dem Motto „Sharing is Caring“ genießen Gäste heimische Köstlichkeiten eindrucksvoll auf Platten serviert. Das kulinarische Erlebnis wird von Autor René Freund begleitet, der Kurzweiliges und Humorvolles über Fische und aus der Region vorträgt. Für lässigen Gypsy Jazz Backgroundsound sorgt das Paganin Soatnquartett.

Preis: Euro 149 inklusive Abendmenü und Getränkebegleitung, Musik & Lesung

Der Fischer und der Koch: Die Erlebnis-Buchpräsentation (27.03.2023)

Mit seinem neuen Standardwerk „Der Fischer und der Koch“ hat Nagl ein Lieblingsprojekt realisiert. Entsprechend leidenschaftlich erfolgt an diesem Abend auch die Präsentation. Den Auftakt macht der Aperitif als „Stegpartie“ und fulminant geht es auf der MS Poseidon und im Seehotel Das Traunsee weiter: Diese Veranstaltung bietet Gelegenheit die Fischer persönlich kennenzulernen, bei verschiedenen Stationen zu schlemmen und sich bei lustigen Anekdoten zu amüsieren.

Preis: Euro 198 inklusive Essen und Getränkebegleitung bei allen Stationen, Schifffahrt, Musik & Unterhaltung

Gäste, die während FELIX 2023 in den Traunseehotels in Traunkirchen (Genießer Seehotel Das Traunsee 4S www.dastraunsee.at oder Hotel Post 4 www.hotel-post-traunkirchen.at) nächtigen, erhalten bei Online Buchungen direkt auf den Hotelwebsites – 10% auf die bestverfügbare Rate bei Eingabe des Aktionscodes „Felix2023“ www.traunseehotels.at.

Ticketbuchung für Veranstaltungen der Traunseehotels unter www.traunseehotels.at/felix2023

Infos zu allen Veranstaltungen unter: www.wirtshausfestival.at

4-Sterne-Superior Genießer- und Seehotel Das Traunsee, Familie Gröller, Klosterplatz 4,

4801 Traunkirchen, Tel.: 0043 7617/2216, traunsee@traunseehotels.at, www.dastraunsee.at

Hotel Post am See, Familie Gröller, Ortsplatz 5, 4801 Traunkirchen, Tel.: 0043 7617/2307,

post@traunseehotels.at www.traunseehotels.at

Weitere Veranstaltungen

Samstag, 01.04.2023 | 17:59 Uhr | Kloster Traunkirchen

Kein Aprilscherz – Das politisch inkorrekte-korrekte Menü mit Florian Scheuba

Freitag, 14.04.2023 | 18:30 Uhr | Schloss Eggenberg in Vorchdorf

Tafeln für die Tafel – Gemeinsam erfolgreich helfen

Donnerstag, 20.04.2023 | 18:30 | 4-Hauben-Lokal Bootshaus

Sprudel & Spargel

Montag, 24.04.2023 | Zero Waste – Das Wirtshaus der Zukunft

16:00 Uhr Podiumsdiskussion Kloster Traunkirchen

19:00 Uhr Abendmenü Poststube Hotel Post am See

