Beim Finale des Wettbewerbs „Koch des Jahres“ bekamen zwei Restaurants aus Berlin und Erfurt das Gütesiegel „Restaurants from Spain“ verliehen. Dieses Gütesiegel wurde von ICEX Spanien Export und Investitionen ins Leben gerufen und damit werden Betriebe außerhalb Spaniens ausgezeichnet, die eine authentische spanische Qualitätsküche aufweisen, sowie ein Restaurantkonzept, das die spanische Gastronomie widerspiegelt. Ein Expertenkomitee aus Institutionen und Branchenverbänden entscheidet über die Zertifizierung, für die sich Betriebe eigenständig bewerben können. Seit der Verleihung beim Koch des Jahres wurden noch zwei weitere Restaurants aus Walldorf in Baden-Württemberg und Kallstadt in Rheinland-Pfalz ausgewählt, sodass nun insgesamt elf Restaurants in Deutschland mit dem Siegel ausgezeichnet sind

Restaurants From Spain – Gütesiegel für spanische Gastronomie in der ganzen Welt

Vor dem Hintergrund, dass die spanische Küche eine zentrale Rolle bei der Werbung für Spanien als Marke spielt, hat ICEX Spanien Export und Investitionen das Gütesiegel “Restaurants From Spain” ins Leben gerufen. Mit diesem Gütesiegel sollen gastronomische Betriebe außerhalb Spaniens ausgezeichnet werden, die ihren Gästen nicht nur spanische Produkte, sondern auch eine authentische spanische Qualitätsküche mit einem einzigartigen und differenzierten Image bieten. Dieses internationale Gütesiegel beruht auf den Grundsätzen der Objektivität, Rückverfolgbarkeit und Transparenz und soll ein Instrument der Unterstützung und Anerkennung für Restaurants sein, die sich auf diese Weise als weltweite Botschafter der spanischen Küche präsentieren. Es ist nicht im Sinne einer Restaurantkritik zu verstehen. Die zertifizierten Restaurants können als Vorbild für künftige Unternehmer und als Referenz für alle dienen, die die authentische spanische Küche außerhalb Spaniens suchen.

Ehrung des Estima by Catalana aus Erfurt und des D.O. Restaurant aus Berlin

Zwei Restaurants bekamen ihr Siegel beim Finale des renommierten Live-Wettbewerbs Koch des Jahres am 17.10.22 im Kameha Grand in Bonn überreicht. Vor tausend Besuchern aus Gastronomie und Hotellerie sowie zahlreichen Pressevertretern übergab Manuel Ledesma, Wirtschaft-und Handelsrat der spanischen Handelsabteilung für Deutschland das Siegel an Jan-Hendrik Feldner vom Restaurant Estima by Catalana in Erfurt und an Margarida Mestres aus dem D.O. Restaurant aus Berlin. Das Thema fand großen Anklang unter dem Fachpublikum – das bestätigt auch Veranstalterin Nuria Roig: “Wir sind sehr stolz, dass wir unsere Bühne und Plattform nutzen können um die spanische Kultur und Kulinarik in Deutschland zu fördern und freuen uns, dass das Thema unter den Gästen so großen Anklang gefunden hat. Wir sind mit der spanischen Gastronomie sehr eng verbunden. Koch des Jahres hat seinen Ursprung in Spanien und wir arbeiten auch hier in Deutschland bereits seit einigen Jahren eng mit ICEX zusammen.”

Zwei neue Restaurants in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden ausgewählt

Inzwischen wurden mehr als 170 Restaurants weltweit in über 30 Ländern zertifiziert. Kontinuierlich kommen immer mehr Betriebe hinzu, und das Gütesiegel wird auf weitere Länder ausgeweitet. In Deutschland sind in der letzten Woche noch zwei weitere Restaurants hinzugekommen: das Restaurant Landgraf Basque in Walldorf, Baden-Württemberg und das crokus Restaurant in Kallstadt, Rheinland-Pfalz. Somit sind nun insgesamt elf Restaurants in Deutschland mit dem Gütesiegel „Restaurants from Spain“ ausgezeichnet.

Diese Restaurants in Deutschland sind ausgezeichnet:

Expertenkomitee analysiert Restaurants, die sich beworben haben und legt fest wer das Siegel bekommt

Für die Zertifizierung werden die Restaurants durch ein Komitee analysiert und validiert, das sich aus eng mit der Gastronomie verbundenen Institutionen und Branchenverbänden zusammensetzt. Darunter die Königliche Akademie für Gastronomie, das spanische Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, der Dachverband der Köche und Konditoren Spaniens (FACYRE), der Kontrollrat für Sherry-Weine, ANFACO, INTERPORC, der Spanischen Weinverband, der REPSOL Hotel- und Restaurantführer und das Ministerium für Tourismus der Region Kastilien-La Mancha.

Alle Restaurants, denen das Gütesiegel „Restaurants From Spain“ verliehen wurde, stehen für eine spanische Gastronomie, die qualitativ hochwertige spanische Produkte verwendet. Die zertifizierten Restaurants zeichnen sich durch ein erkennbares Konzept der spanischen Küche aus und verfügen sowohl im Service als auch in der Küche über ein Team von Fachpersonal, das die kulinarische Identität Spaniens mit Liebe zum Detail vermittelt.

Weitere Informationen betr. Bewerbung, zertifizierten Restaurants, usw: https://www.foodswinesfromspain.com/en/restaurants-and-shops/get-the-certification/home

Zertifizierte Restaurants bekommen Unterstützung in vielen Bereichen

Die Zertifizierung, die jährlich erneuert wird, unterstützt die Restaurants bei der Vermarktung. Sie steigert den Bekanntheitsgrad des Restaurants im jeweiligen Land, optimiert seine Auslastung und fördert zugleich die Verbreitung der authentischen spanischen Qualitätsküche. Intern wird das Serviceteam in spanischer Gastronomie und spanischen Weinen geschult, sodass das spanische kulinarische Angebot auf der Speisekarte erweitert werden kann. Gleichzeitig wird das Gütesiegel einer größeren Zahl von Anbietern spanischer Produkte den Zugang zum Restaurant und damit zum jeweiligen Markt erleichtern und dazu beitragen, die Präsenz spanischer Lebensmittel und Weine in der ganzen Welt zu steigern.

