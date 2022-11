Kellner-Oskar

PREIS FÜR GROSSE GASTLICHKEIT 2022/2023 – jetzt bewerben!

Der PREIS FÜR GROSSE GASTLICHKEIT wird im kommenden Jahr zum 11. Mal verliehen. Austragungsort für das Finale mit Preisverleihung am 17. April 2023 ist das Hotel Palace Berlin in Berlin. Der renommierte Branchen-Award richtet sich an alle Restaurantmitarbeiter im deutschsprachigen Raum. Der abwechslungsreiche Prüfungstag wird von einer breit aufgestellten Jury begleitet.

Wer wird Gastgeber*in des Jahres 2022/23?

Bei diesem Award steht die Vielfalt des Berufs im verdienten Mittelpunkt und ist Teil der konsequenten Nachwuchsförderung des Initiators L’Art de Vivre. Der Vereinigung von ausgezeichneten Hoteliers, Gastgebern und Spitzenköchen aus dem deutschsprachigen Raum ist dieses Engagement ein besonderes Anliegen für die gesamte Branche. Die Bewerbungsfrist startet jetzt und endet am 27.01.2023.

Engagierte Servicekräfte in den Gastronomiebetrieben: Macht mit!

In Restaurants und Hotels sind sie es, die die wichtige Brücke bauen zwischen Küche und Gast sowie entscheidend die Atmosphäre eines Hauses prägen. Ein Beruf, der sich in einem besonderen Wandel befindet zwischen Tradition und Moderne.

Der »Service-Oscar« wird 2023 in Berlin verliehen

Hotel- und Restaurantmanager*innen sind aufgerufen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance zur Teilnahme zu ermöglichen.

Die Beteiligung ist kostenfrei und unkompliziert – mit nur zwei Schritten ist man dabei!

Interessierte Servicekräfte (18-35 Jahre, abgeschlossene Berufsausbildung, mindestens 1 Jahr Berufserfahrung) senden eine E-Mail mit den klassischen Bewerbungsunterlagen sowie Bild an office@lartdevivre-residenzen.com und erhalten den Zugang zum kurzen fachlichen Online-Test.

Eine Fach-Jury entscheidet bis Ende Februar, wer beim Finale in Berlin dabei ist.

Spannender Wettbewerb, toller Erfahrungsaustausch und großartige Preise!

TERMINE:

Bewerbungsfrist: 27.10.2022 bis 27.01.2023.

Bewerbung zur Teilnahme mit E-Mail: klassische Onlinebewerbung, Lebenslauf sowie Bild bitte senden an office@lartdevivre-residenzen.com.Nachdem die Bewerbungsunterlagen eingegangen sind, werden die Zugangscodes

für den Pre-Test verschickt. 27.01.2023:

EINSENDESCHLUSS für Teilnahmeunterlagen und Pre-Test. Anschließend Jury-Auswertung.

Ende Februar: Die ausgewählten Finalisten werden zum Wettbewerb nach Berlin eingeladen.

17.04.2023 (Mo.): WETTBEWERBSTAG mit Finale und Preisverleihung im Hotel Palace Berlin.

Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen zur Bewerbung und den Partnern hier: https://lartdevivre-residenzen.com/wettbewerb/

