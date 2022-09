Berlin Food Week 2022

9. Berlin Food Week vom 10. bis 16. Oktober 2022 – Österreich ist Länderpartner – Restaurant-Woche Stadtmenü bringt New Meat auf die Speisekarten von Restaurants in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart

Die Berlin Food Week findet in diesem Jahr vom 10. bis 16. Oktober statt. Neben Berlin sind auch Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart Schauplätze des umfangreichen Programms. Das Festival regt an zu einer genussvollen und zugleich Ressourcen-schonenden Ernährung und möchte damit einen neuen Mainstream mitgestalten. “Wir glauben fest an den Ernährungswandel durch Genuss. Denn nie war die Kreativität in den Küchen und die Auswahl nachhaltiger Produkte höher. Immer mehr Menschen entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass unsere individuelle Ernährungsweise etwas verändern kann. Mit unserem Programm wollen wir genau dazu inspirieren.”, so Alexandra Laubrinus, Geschäftsführerin der Berlin Food Week.

Abwechslung von jenseits der Grenze liefert Länderpartner Österreich. Das Alpenland zeigt sich von einer frischen und ungewöhnlichen Seite. Lust auf nachhaltiges Reisen machen die neun Bundesländer und ihre einzigartigen Gerichte, Produzentinnen und Gastronominnen. Neben einer Berliner Interpretation eines typischen Frühschoppen in der Weinbar Freundschaft steht Alpensushi im Restaurant Weinlobbyist, ein Workshop mit dem Wiener Restaurant JOLA und vieles mehr auf auf dem Eventplan.

Das Stadtmenü hat in diesem Jahr das Motto Vom Rinde verweht. Beim Restaurant-Happening servieren Restaurants in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart Menüs, in denen alternative Proteinquellen sowie Fleischersatzprodukte – auch genannt New Meat – die Hauptrolle spielen. Kooperationspartner ist das israelische Unternehmen Redefine Meat. Das Orania Restaurant in Berlin tischt Carpaccio von Wildpilzen mit Enokipilzen und Shizo als Vorspeise und Redefine Meat Flanksteak mit Rosenkohl und Johannisbeeren als Hauptgang auf. Auf der Karte des SchmitZ&CO, ebenfalls in Berlin, steht zum Stadtmenü Kürbis, Burrata, Tomate sowie Rosenkohl, Cashewnuss, Zwiebel auf der Karte. Weitere Zusagen gibt es beispielsweise von den Restaurants Stanley und Wir Komplizen in Frankfurt, togather, nineOfive, Birdie Deli und Hans Kebab in München, Landhaus Scherrer, Heimatjuwel, Hobenköök sowie 100/200 kitchen in Hamburg sowie Bonvivant, Kochu Karu, 12seasons, Estelle Dining, Brasserie Colette Tim Raue, Terz, Cordo, Brikz, Schneeweiss und Eins44 in Berlin.

www.berlinfoodweek.de

