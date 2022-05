Seminare im Brechts Steakhaus und in der Ganymed Brasserie, Berlin

Nächste Woche: 14. Mai um 14 Uhr: Austernprobe im Ganymed

Jeden Sonntag von 13-15 Uhr: Richtig gute Steaks beim Steak-Tasting im Brechts Steakhaus

Ganymed Brasserie – Pietro Solito (© Selina Schrader)

Für Genießer, die genauer wissen wollen, was sie serviert bekommen, gibt es ab sofort ein vielfältiges Seminarangebot in der Ganymed Brasserie und im benachbarten Brechts Steakhaus. Dabei wirken die verschiedenen Events nicht wie typische Schulungen: In lockerer Atmosphäre laden Profis dazu ein, besondere Spezialitäten zu kosten und dazu spannende Infos zu erhalten.

Ganymed Brasserie Austern (© Florian Kottlewski)

Los geht es mit Austernproben, begleitet von Champagner und den Experten aus der Ganymed Brasserie. In ca. 1,5 Stunden erfährt man für 55 Euro pro Person direkt vom Küchenchef Pietro Solito echte Insider-Tipps zum Spülen und Öffnen der Austern, außerdem gibt es Hintergrundinformationen zu verschiedenen Sorten und natürlich Rezepte für passende Vinaigretten. Serviert werden zu einem Glas Champagner je drei Sylter Austern, Fines de Claire Austern und Gillardeau Austern. Das Seminar findet das nächste Mal am 14. Mai statt. Los geht es um 14 Uhr. Weitere Termine sind auch in Zukunft für jeden zweiten Samstag geplant: https://www.ganymed-brasserie.de/events/austernprobe/

Jeden Sonntag von 13 bis 15 Uhr widmet sich das Team im Brechts Steakhaus mit dem Steak-Tasting der genussreichen Fortbildung in Sachen „bestes Fleisch“ für 89 Euro pro Person: Serviert werden Beef Tatar und Beef Carpaccio. Der 2. Gang bietet eine Auswahl an sechs verschiedenen Steaks aus nachhaltiger Zucht – darunter Rumpsteak, Rib Eye aus Deutschland und Irland – auch als Dry Aged Steak. Den Abschluss bildet ein Sweet-Beef-Burger. Hier werden die verschiedenen Fleischsorten besprochen, deren Qualitätsmerkmale, Reifemethoden, Herkunft und vieles mehr. Weitere Informationen unter https://brechts.de/steaktasting-berlin/.

Reservierungen telefonisch +49 (0) 30 2859 9046 oder per E-Mail an Nicole Bathe nicole.bathe@berlinergourmet.de.